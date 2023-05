Il vero significato di inclusivo

Quante volte abbiamo sentito parlare di inclusione, ma in fondo la nostra società, il mondo del lavoro, la scuola sono realmente inclusivi? In senso stretto il suo significato è includere un elemento all’interno di un gruppo o di un insieme ma per comprenderlo meglio, noi studenti, abbiamo intervistato alcuni dei nostri professori su questo argomento. “Secondo

me - afferma la prof.ssa Guerra - l’inclusione è cercare di far intervenire

tutti i ragazzi a tutte le lezioni, dargli dei ruoli attivi, trattare tutti allo

stesso modo e sfruttare tutte le loro potenzialità.” “Durante la mia ora di

educazione fisica - dice il prof. Cancellieri - si cerca di proporre giochi che

hanno valore inclusivo. In una classe dove abbiamo un compagno disabile, da un po’ di anni, pratichiamo il baskin e abbiamo visto che è

veramente inclusivo e che nessuno si sente a disagio.” Alla domanda se

si sentiva incluso nella società, il prof. Sacchi risponde “A volte no,

perché comunque siamo tutti diversi e io come tanti altri ho delle

‘particolarità’. A scuola, dove insegno, mi sento incluso, ma nella società

a volte ho difficoltà a sentirmi a mio agio.”

Classe 2D