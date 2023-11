Il vescovo emerito scrive al prefetto:: "Grazie di tutto"

Per 16 anni alla guida della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola ora vescovo emerito, Armando Trasarti (nella foto) nei giorni scorsi ha inviato una lettera al prefetto Emanuela Saveria Greco per esprimere la sua riconoscenza alle istituzioni, alle forze di polizia e ai cittadini che con il loro contributo hanno reso possibile il suo percorso episcopale. "La ringrazio per lo spirito di sacrificio e di responsabilità – ha scritto monsignor Trasarti – che la Prefettura da lei guidata e presieduta, dedica quotidianamente. La ringrazio e la esorto a continuare su questo cammino. Nel nostro mondo e nel nostro tempo sta avendo origine un nuovo e fortissimo bisogno di essere difesi e sostenuti. Insieme a lei voglio ringraziare i suoi collaboratori e tutte le istituzioni civili che presiede e rappresenta". E ancora Trasarti: "Tramite la sua persona mi rivolgo anche ai miei concittadini: ognuno nel proprio piccolo deve dare il meglio per la città. Nel lavoro e nel senso civico, nello spirito di solidarietà e di inclusione, riscoprendo dentro di sé che è necessario vivere da cittadini e non da individui. Un ricordo riconoscente a tutti coloro che con il loro sostegno e, non ultimo, con il loro affetto e la loro stima, hanno reso possibile la mia lunga esperienza di vescovo, straordinariamente stimolante e positiva: è stato per me un grande onore e un’immensa gratificazione rapportarmi con tutti voi. Ognuno, pur nella diversità di compiti e responsabilità, ha interpretato e dimostrato una volontà di partecipazione alla costruzione del bene comune ed ha reso questa esperienza, a volte dura e faticosa, intensa ed entusiasmante".

an. mar.