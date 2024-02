Il vescovo in missione alla casa di riposo

La Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola celebrerà ufficialmente a Orciano, oggi pomeriggio, la 32esima edizione della ‘Giornata Mondiale del Malato’. L’appuntamento è per le 16 alla casa di riposo e residenza protetta ‘Merlini – Ciavarini Doni’ dove il vescovo Andrea Andreozzi presiederà la Santa Messa e poi amministrerà l’unzione degli infermi, affiancato dal parroco locale don Mirco Ambrosini, che è anche il direttore dell’ufficio diocesano Pastorale della Salute e che evidenzia: "La scelta di vivere la celebrazione di questa importante ricorrenza in una casa di riposo vuol essere il segno della vicinanza alle tante strutture extra ospedaliere presenti nel nostro territorio che quotidianamente, con competenza e affetto, accompagnano le nostre sorelle e i nostri fratelli che vivono la fase dell’anzianità e della fragilità". "Il vescovo Andrea negli ultimi giorni ha visitato gli ospedali di Cagli e Pergola e ieri quello di Fano, dove ad accoglierlo c’era la direttrice dell’Ast (l’azienda sanitaria terrtiroiale) Nadia Storti - aggiunge don Ambrosini -, e giovedì prossimo sarà presente anche in quello di Fossombrone, per trasmettere la fraternità diocesana a tutti coloro che sono nella malattia, per pregare e alleviare la solitudine di tante famiglie vicine ai nostri cari e per essere grati a tutto il personale sanitario e a tutti i curanti per il loro importantissimo lavoro". Don Mirco prosegue: " Questa ricorrenza é un’opportunità per riconoscere il valore di ogni persona e per promuovere una cultura di cura e inclusione. Ricordiamoci di essere presenti per coloro che sono malati, di ascoltarli e di condividere con essi la speranza e la compassione. La salute non riguarda solo il corpo, ma anche l’anima e il cuore".

La casa di riposo e residenza protetta ‘Merlini – Ciavarini Doni’ è una struttura comunale, aperta dal novembre 2008, che rappresenta un’autentica eccellenza nell’ambito della cura degli anziani. La sua gestione è affidata alla cooperativa AssCoop di Ancona, con il coordinamento della dottoressa Lucia Borsini. Attualmente ospita 37 anziani: 27 in regime di residenza protetta (non autosufficienti) e 10 di casa di riposo (autosufficienti). Negli anni scorsi si è distinta per essere rimasta Covid-free per tutto il 2020 e il 2021. Oggi pomeriggio alla celebrazione sarà presente anche il sindaco Antonio Sebastianelli.

Sandro Franceschetti