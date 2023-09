Il vescovo inaugura la pieve restaurata

Lo scorso 15 agosto, era l’Assunzione, la comunità parrocchiale di Montefelcino ha festeggiato l’inaugurazione della chiesa restaurata di Borgo Ville. A Ferragosto di ogni anno il minuscolo paese alle porte di Montefelcino si anima di fedeli che partecipano alle celebrazioni in onore della Vergine: quest’anno la ricorrenza aveva un significato particolare, perché la piccola pieve riapriva le porte ai fedeli dopo un lungo lavoro di restauro. Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte il nuovo vescovo di Fano, monsignor Andrea Andreozzi, per la prima volta in visita a Montefelcino.

La chiesetta di Maria Scala Coeli è stata riaperta al culto dopo anni di lavori. Questi sono cominciati nel 2016 con la sistemazione del tetto, grazie all’intervento di una benefattrice (per grazia ricevuta) e all’impegno dell’allora parroco don Francesco Londei. Dopodiché ha preso le redini dell’operazione l’associazione locale di volontariato "Borgo Ville c’è", sostenuta dalla parrocchia. Ciò ha permesso di portare a termine il progetto di ristrutturazione della pieve, iniziando nel 2020 con il recupero delle opere d’arte, per poi passare al rifacimento degli intonaci, la tinteggiatura degli interni, il restauro degli infissi, la sostituzione dell’impianto elettrico. I lavori, coordinati dallo studio di ingegneria Carbonari di Fossombrone in accordo con la Sovrintendenza ai Beni Culturali e l’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali, sono stati possibili grazie al sostegno economico in primis della stessa "Borgo Ville c’è" e poi della parrocchia dei santi Pietro e Paolo, Marco e Severo. Hanno inoltre contribuito la BCC del Metauro, la FIDA-Impianti di aspirazione di Sterpeti, la cooperativa agricola Gino Girolomoni (Isola del Piano), la Schnell S.p.a. di San Liberio, la Biondi Alcide Eredi di Fano e i Supermercati Bruscoli di Fossombrone. Il Comune ha poi realizzato il nuovo marciapiede all’entrata della pieve e gli alunni della "Anselmo Bucci" di Montefelcino hanno collaborato alla raccolta fondi tramite la realizzazione di calendari.

a.bia.