Il vescovo Trasarti lascia ma la diocesi resta autonoma

di Anna Marchetti

Si è dimesso il vescovo di Fano. Monsignor Armando Trasarti dopo 16 anni alla guida della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, ieri, nel giorno del suo 75esimo compleanno, ha rimesso il mandato nelle mani di Papa Francesco, come stabilisce il diritto canonico.

Anche se i tempi decisionali della Chiesa sono imprevedibili, a Fano c’è la convinzione che la Diocesi possa mantenere, almeno per i prossimi 10 anni, la sua autonomia.

Lo stesso monsignor Trasarti nella lettera alla comunità diocesana accenna alla "nomina del nuovo vescovo". A giocare a favore della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola l’ampiezza del suo territorio, con circa 147mila abitanti, e il recentissimo accorpamento dell’Arcidiocesi di Pesaro con quella di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado.

C’è anche la convinzione che a Roma si procederà velocemente alla nomina del nuovo vescovo, qualcuno azzarda tra settembre e ottobre, con l’avvio del nuovo anno pastorale, altri parlano del 10 luglio quando si celebra la festa di San Paterniano.

Nel frattempo, monsignor Trasarti continuerà "a svolgere il compito episcopale – come ha scritto nella lettera alla comunità diocesana – con discrezione, con lo stesso impegno di sempre, in attesa della nomina del nuovo vescovo, naturalmente con la ‘sospensione’ di decisioni che comportino impegni per il futuro".

"Monsignor Trasarti – commenta Gabriele Darpetti, direttore dell’ufficio diocesano per il Problemi sociali e il Lavoro – è stato un vescovo molto importante per la nostra diocesi che ha saputo conciliare la sua funzione di pastore con le capacità amministrative e l’esperienza nella gestione delle attività diocesane. Mi auguro che anche il nuovo vescovo abbia le stesse caratteristiche".

Considerazioni simili anche da parte di Luciano Benni: "Monsignor Trasarti è stato capace di ricompattare la diocesi e di dare grande fiducia ai sacerdoti. Al suo ruolo di pastore ha saputo unire la capacità di gestione della diocesi con la risoluzione di una serie di questione ereditate dai suoi predecessori. Sulla scia delle ultime nomine fatte da papa Francesco spero che anche per Fano si scelga un vescovo vicino al popolo e capace di stare tra la gente".