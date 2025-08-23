Il viaggio emotivo tra musica e narrativa di Maurizio Carucci, già frontman degli Ex-Otago

La luce soffusa che filtra tra le mura scoperchiate dell’ex chiesa di san Francesco, il cielo di fine agosto come volta celeste, e al centro della scena una voce che si intreccia con il suono di un pianoforte e di una chitarra. Sarà questo lo scenario di domani sera alle 21,30, quando Maurizio Carucci, cantautore ed ex frontman degli Ex-Otago, porterà a Fano il suo spettacolo “Non esiste un posto al mondo“, tratto dall’omonimo libro pubblicato da HarperCollins Italia nel 2024.

Non sarà una semplice presentazione letteraria, ma un viaggio emotivo in cui parole e musica si fonderanno, trasformando le pagine in un racconto dal vivo. Carucci, voce e strumenti, inviterà il pubblico in un dialogo intimo fatto di pensieri condivisi, canzoni e riflessioni sul tempo, sulla natura e sull’ascolto. Un flusso continuo in cui il testo diventa melodia e la melodia si fa racconto, aprendo spazi interiori da esplorare insieme. Conosciuto per la sua carriera con gli Ex-Otago, Carucci oggi intreccia il percorso di cantautore a quello di autore, accompagnando chi ascolta in un’esperienza che è al tempo stesso concerto, confessione e viaggio letterario. Al termine della serata, l’incontro si sposterà tra le persone: firma-copie, dediche e sorrisi per proseguire quel dialogo iniziato sul palco.

L’evento, organizzato con la collaborazione di Passaggi Libri e Caffè, permetterà di acquistare il volume direttamente sul posto. I posti disponibili sono limitati e i biglietti – al costo di 15 euro – si possono già prenotare online su liveticket.it/mauriziocarucci o presso i Liveticket Point di Fano: uffici Gostec in via Gabrielli 69b, Tabaccheria Secchiaroli in corso Matteotti 158 e Tabaccheria Marchionni in via Cavour 2.

ti. pe.