Il viaggio per Santiago di Murgia Una meta tra sogno e ricerca di sé

È in tutte le librerie italiane l’ultimo impegno di Luciano Murgia. Il giornalista pesarese ha scritto “I cammini dei sogni - Due piedi raccontano le vie per Santiago“. Il libro racconta la trasformazione di un giornalista, un tempo tabagista e sedentario, diventato appassionato camminatore, tanto da andare cinque volte a Santiago de Compostela, una delle mete, con Roma e Gerusalemme, dei grandi pellegrinaggi cristiani.

La prefazione del libro è firmata dal marciatore Alex Schwazer. "La sua amicizia mi onora. E ringrazio Giulia Mancini, la sua manager, e Giuseppe Sorcinelli, avvocato fanese, che hanno consentito di conoscere Alex, un grande campione, una bellissima persona che da anni lotta contro l’ingiustizia che lo ha colpito nel 2016. Basta guardare la sua storia, sviscerata in una serie tv nei minimi dettagli".

E tornando al libro, spiega come è nato il suo amore per i cammini: "Una passione infinita per la camminata, lenta o veloce, che stimola ad ammirare le bellezze del paesaggio che ci circonda, soprattutto qui a Pesaro, dove abbiamo tutto, dal mare ai monti. E un amore infinito per la natura, per le piante e per gli animali, per il rispetto dell’ambiente". E anche il motivo che l’ha spinto a fare un lungo cammino come quello di Santiago: "La prima volta, il 14 maggio 2016, sono partito da Saint-Jean-Pied-de-Port, Donibane Garazi in lingua basca, paese francese ai piedi dei Pirenei, con l’intenzione di dedicare il Cammino alla memoria di mia mamma, morta il giorno di Pasqua di un anno prima. Quando sono arrivato a Santiago de Compostela, dopo trenta giorni di cammino seguendo l’itinerario francese, il percorso più classico, ho provato una gioia immensa. Prima di tutto per il pensiero rivolto a mia madre, poi per essere riuscito a completare un impegno non facile".

Alla fine Murgia, in periodi diversi, è andato cinque volte a Santiago de Compostela. Nell’ultima di copertina del libro si racconta della Via degli Dei che unisce Bologna a Firenze. "L’ho percorsa due anni fa. È breve, ma non è seconda ad alcun cammino spagnolo, anzi. Ditemi voi chi può vantare una partenza da un luogo meraviglioso qual è Piazza Maggiore, a Bologna, e un arrivo in Piazza Signoria, a Firenze, uno spazio che è nella storia dell’uomo. E che dire di un percorso che, tra i portici, porta al Santuario di San Luca, scende a valle e poi sale in Appennino, concede una riflessione quando ci si ferma al Cimitero germanico della Futa, dove riposano trentamila giovani soldati, una presenza che rompe il silenzio e urla contro la stupidità della guerra. Poi attraversa il Mugello, e infine va a Fiesole per ammirare Firenze, una delle più belle città al mondo".

Il libro sarà presentato a Passaggi festival domani alle 19,30 al Bastione Sangallo di Fano.

b. t.