Il Viaggio Terrestre e Celeste di Simone Martini a Fano

Sei attori, una cantante lirica, il coro della cappella del Duomo, gli allievi dell’Accademia dello Spettacolo e i rievocatori del gruppo storico La Pandolfaccia: tutti insieme appassionatamente per uno spettacolo più unico che raro. E’ una lettura scenica del poema “Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini“ di Mario Luzi, ispirato alla Maestà di Simone Martini, quello che va in scena per beneficenza (per Apito Marche) stasera alle 21 nel chiostro dell’ex Seminario regionale di Fano, per la regìa di Marco Florio. Il grande affresco dipinto nella sala del Mappamondo del Palazzo Pubblico di Siena si fa spettacolo a Fano.

Una vista che affascinò così tanto Luzi da fargli dedicare un’intera raccolta di versi all’artista senese, una sorta di poema in cui si racconta l’immaginario viaggio di Simone (alter ego del poeta) da Avignone a Siena, un viaggio che ripercorre il vissuto dell’artista. Ma soprattutto un viaggio del ricongiungimento, del ritorno al futuro, un ritorno al luogo dell’anima preceduto da stupore, ansia, incertezza ed esaltazione tanto che ad un certo momento Siena pare svanire "nel celeste della sua distanza".

Un viaggio immaginato e irreale, perché Simone Martini nella realtà morì ad Avignone. Per questo la rappresentazione che vede protagonista lo stesso Florio (nei panni di Martini), è un racconto onirico. "Queste bellissime poesie – spiega il regista – si presentano grammaticalmente come se fossero domande a cui non c’è mai una risposta, ma ci sono sempre altre domande. Questo dà al testo una dinamicità straordinaria". In un’ora e un quarto si vive col protagonista il sogno di un viaggio di ritorno, un viaggio notturno, dal tramonto all’alba, che termina con un’esplosione di luce e colori. Perché Martini alla fine arriva a Siena dove ad attenderlo c’è la festa, con sbandieratori, giocolieri e cavalieri della Pandolfaccia. Mentre nel mezzo ci sono altri momenti spettacolari con il soprano Giovanna Donadini, la scuola di danza dell’Accademia dello spettacolo e le scenografie dei ragazzi del Liceo Nolfi Apolloni di Fano.

Tiziana Petrelli