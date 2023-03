Pesaro, il viale e la jacaranda della discordia. "A Trieste gelano, qui che fine faranno?"

La Jacaranda dai fiori viola si tinge di giallo. Le 120 piante originarie del sudamerica sono state appena interrate lungo i marciapiedi di viale Trieste (da Pesaro studi alla pista di pattinaggio) e già sbocciano le polemiche. "Ma siamo sicuri che resiste davvero alla bora? – è l’interrogativo che pone Dario Andreolli, consigliere comunale di minoranza della Lega – Il presidente di Aspes Luca Pieri ha spiegato qualche giorno fa che è l’albero scelto dal comune di Trieste, che è la patria della bora, e che se resiste lì, a maggior ragione anche da noi".

"Ma il fatto è – continua a ragionare Andreolli, che si è preso a cuore la questione – che a me non risulta che a Trieste siano state messe a dimora le Jacarande".

Dunque per Andreolli, il nostro viale ha solo il nome in comune con la città friulana ma non le piante. Lo ha scoperto, spiega, alzando la cornetta.

"Ho chiamato il Comune di Trieste, che mi ha subito passato il responsabile tecnico del verde, di cui però ora non ricordo il nome, il quale quando gli riferito la questione, ha esclamato sorpreso che non era vero. Ha detto – prosegue Andreolli – che hanno provato a metterle ma che non hanno retto alla bora. Lui è siciliano, conosce bene la Jacaranda, e ha detto che al massimo proverà a ripiantarla ma solo in cortili interni, al riparo dal freddo e dal vento. E comunque, basta informarsi guardando su Google per vedere che la Jacaranda ha bisogno di temperature calde, viste le sue origini". E non certo del clima freddo che a volta capita anche sulla nostra costa, con tanto di bora che soffia a forti velocità.

"La pianta – continua Andreolli – è sicuramente molto bella, ha due fioriture all’anno, colorate, giocose, ma quando è uscita la notizia del restyling del viale con la Jacaranda, in diversi mi hanno scritto sollevando perplessità. Così ho voluto approfondire chiamando il Comune di Trieste. Ormai però come sappiamo sono state messe a dimora. Una scelta estetica azzeccata, ma, se è vero, come dice chi le conosce bene, che sono sensibili alle basse temperature, allora per l’inverno bisognerà coprirle. Intanto quei soldi – conclude il consigliere di minoranza della Lega – potevano essere spesi per una pianta più adatta al clima e alle problematiche della nostra zona. Poi vedremo tra qualche mese se ha avuto ragione Pieri".