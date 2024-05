Il vicesindaco e il maresciallo. A Gabicce una sfida inedita

Sarà una sfida a due a Gabicce Mare per scegliere chi ricoprirà la carica di sindaco.

A presentarsi sono due liste civiche, una espressione del centrosinistra, che vede come candidata Marila Girolomoni, 38 anni, avvocato ed attuale vicesindaco ed una del centrodestra che invece ha scelto Michele Bencivenga, 59 anni, maresciallo maggiore dei carabinieri in servizio al Reparto operativo provinciale. La lista di centrosinistra "Insieme per Gabicce Mare" vede tra le sue fila i candidati: Martina Arduini, Rossana Biagioni, Filippo Calcagnini, Angela Cavaccini, Roberta Fabbri, Raffaella Gerboni, Beatrice Grasselli, Silvia Pierini, Roberto Reggiani, Matteo Sanchioni, Alessandro Vercesi e Michele Zavagnini. La lista civica "aMARE Gabicce", con candidato sindaco Michele Bencivenga è invece composta dai candidati: Andrea Arduini, Patrizia Bacchini, Matteo Baldassarri, Manuela Bertuccioli, Paolo Curzi, Pier Paolo Fersini, Anita Festa, Donatella Galli, Luca Mariotti, Monica Melchiorri, Massimo Muccini e Luca Terenzi.