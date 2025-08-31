Il Villa fa la partita, ma è l’Alma a imporsi. Derby spettacolo fuori e dentro lo stadio

villa san martino

0

alma fano

1

VILLA SAN MARTINO (4-3-3): Bulzinetti, Fabbri (14’ st Del Monte), Paoli, Montanari, Cecchini (37’ st Carburi); Tatò Fe (14’ st Pasini), Ascani, Balleroni; Muratori, Tatò Fr., Baldini (28’ st Trebbi). A disp. Cocco, Masrour, Giardini, Battisodo. All. Crisantemi.

ALMA FANO (4-3-1-2): Sodani; Scarlatti, Fontana, Saponaro, Giacomelli; Niang (14’ st Zaccardo), Moschella (43’ pt Incerti), Malshi; Palazzi N. (45’ st Arpaia); Sartori, Sabattini. A disp. Santini, Di Letizia, Cecchini, Frulla, Beciani, Innocenti. All. Omiccioli.

Arbitro: Gismondi di Macerata.

Rete: 9’ pt Sartori.

Note: cielo nuvoloso, spettatori 400 (di cui oltre la metà fanesi). Ammoniti: Paoli, Ascani, Sodani, Tatò Fr.

Angoli 6-2, recuperi 2’ + 4’.

Il Villa fa la partita, il Fano vince. È questa la sintesi dell’andata dei sedicesimi di Coppa Italia Promozione, che ha visto più spettacolo fuori che dentro il campo, per la chiassosa presenza di circa 200 tifosi fanesi ai quali hanno fatto da contraltare una frangia di tifosi vissini. I padroni di casa hanno esercitato una superiorità territoriale che però si è rivelata alquanto sterile, mentre il Fano si è rivelato cinico nello sfruttare in pratica l’unica occasione che gli è capitata tra le mani nel corso di tutta la gara.

Non poteva chiedere debutto migliore in maglia granata Matteo Sartori che dopo appena 9 minuti è andato in gol a seguito di una bella azione di Nicola Palazzi. Il capitano fanese gli ha servito un assist che l’attaccante ha trasformato con un chirurgico diagonale alle spalle di Bulzinetti. Il Villa San Martino ha pagato l’anemia negli ultimi 16 metri: forse le assenze di Tartaglia, Bartomioli e Rombaldoni hanno finito per pesare più del previsto.

Sull’altro fronte l’Alma dopo aver lasciato a riposo Andrea Omiccioli, Gucci e Pierpaoli ha rinunciato in via precauzionale anche a Mattioli, giocando una gara di contenimento a difesa del vantaggio iniziale.

I pesaresi potrebbero pareggiare al 28’ con un tiro di Baldini che Sodani alza sopra la traversa e nella ripresa al 4’ con un colpo di testa di Montanari, al 12’ con un diagonale di Francesco Tatò e al 22’ con una incornata di Muratori: tutti finiti fuori.

L’Alma si è vista in avanti solo con una punizione di Palazzi neutralizzata da Bulzinetti; il capitano è stato tra i più positivi insieme a Malshi, al rientrante Saponaro e all’attento Scarlatti e al solito Fontana. Nel Villa ci sono piaciuti Balleroni e Ascani in mezzo, Paoli dietro e l’attivismo di Muratori a supplire la carenza di punte.

Silvano Clappis