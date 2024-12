Il Villa vuole riscattarsi in casa col Monserra. Lunano cerca la vittoria davanti ai suoi tifosi

Il campionato di Promozione si divide in questo fine settimana equamente: quattro gare si giocano oggi e quattro domani. Per tutti, tranne Pergola (dove si gioca alle ore 15) il calcio d’inizio è previsto per le ore 14,30. Il programma odierno.

Lunano- Sassoferrato. "A due partite dal termine del girone di andata- spiega il diesse del Lunano Matteo Dominici - ci troviamo di fronte due scontri diretti. Oggi affronteremo il Sassoferrato in casa e non possiamo sbagliare niente, soprattutto davanti ai nostri tifosi".

Villa San Martino- Barbara Monserra. I pesaresi vorrebbero riscattarsi dalla sconfitta di sette giorni fa a Chiaravalle ma sanno di trovare di fronte una squadra agguerrita. Completano il quadro delle partite di oggi: Marina Calcio- Moie Vallesina e Vigor Castelfidardo- Appignanese. Le gare di domani: Gabicce Gradara- S.Orso 1980. I Gabicce Gradara è chiamato consolidare il suo ottimo quinto posto. Per farlo deve piegare il Sant’Orso in un match che pone curiosamente di fronte allo stadio Magi i tecnici delle due squadre che hanno collaborato insieme nella prima parte della seconda stagione di mister Vergoni sulla panchina del Gabicce Gradara. "Dobbiamo continuare a fare punti per salvarci il primo possibile- osserva il mister del Gabicce Capobianco- dobbiamo mantenerci umili, avere equilibrio". Il Sant’Orso, quart’ultimo a 13 punti, non vince dal 12 ottobre.

Jesina- Fermignanese. "Affrontiamo una squadra costruita per vincere – dice il trainer della Fermignanese Simone Pazzaglia- che a detta di tutti è la favorita. Noi abbiamo la possibilità di fare una grande partita e andremo a Jesi per cercare di vincere. Non firmerei per un pareggio". Tavullia Valfoglia- Vismara. Il dg del Tavullia Andrea Rossi- cosi commenta alla vigilia del match: " Un altro derby tosto quello di domenica in casa contro il Vismara". "Altra partita- dice il mister del Vismara Pierangelo Fulgini- contro una squadra che sta facendo un gran campionato e che ha ottimi valori tecnici, ci vorrà il miglior Vismara per tornare da questa trasferta con un risultato positivo".

Pergolese- Biagio Nazzaro. "Domenica arriverà la Biagio- sottolinea il presidente della Pergolese Enrico Rosso-la Biagio Nazzaro, un’ottima squadra costruita per l’alta classifica".

L’altro ieri la Pergolese ha ingaggiato Alessandro Pesaresi, centrocampista cl’2000 ex Chiesanuova e Senigallia (serie D), domani comunque non potrà giocare perché deve scontare una giornata di squalifica.

Amedeo Pisciolini