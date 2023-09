Il villaggio delle zucche. Quando il simbolo di Cenerentola diventa la scommessa della vita

Al giardino dei colori di Bottega è tornato il ‘Villaggio delle zucche’, uno spazio dedicato all’autunno, al gioco e al divertimento aperto tutti i weekend fino al 31 ottobre. Gloria Ortolani e Carlo Pagnoni, entrambi di 24 anni, hanno raddoppiato la posta, allargando la propria azienda a soli tre anni dall’apertura. "Abbiamo iniziato nel 2020 con un campo di mezzo ettaro destinato alla sola raccolta e vendita delle zucche di halloween – ha raccontato Gloria –. Oggi abbiamo 2 ettari di campo a Bottega di Vallefoglia in cui facciamo laboratori, eventi e spettacoli più un altro campo da un ettaro a Villa Ceccolini dove avviene la piantagione. Quest’anno abbiamo seminato tra le 3mila e le 4mila piante di zucche di halloween, poi altre zucche commestibili come la ‘violina’ e la ‘delica’". Quella di Carlo e Gloria è un’azienda in forte crescita, piena di novità e attività per grandi e piccoli puntando sempre a rinnovarsi. "Abbiamo nuove strutture e nuovi laboratori. Carlo ha costruito con il legno cinque piramidi, quattro piccoline e una alta 4 metri, tutta coperta da zucche – ha continuato Gloria –. Abbiamo ricreato una zona fiabesca con disegni con le zucche, una casetta costruita a mano e ci sono anche due serre che ci permettono di suddividere i laboratori di intaglio e decoro delle zucche". Durante la settimana ci sono tante scuole che decidono di portare i bambini a visitare l’azienda e a divertirsi con i laboratori: dai segnalibri con foglie e bacche, alla personalizzazione di zainetti e ceramiche, tutto a tema autunnale. Il weekend poi si anima con tanti eventi. Da quest’anno spettacoli tutto il pomeriggio, con il mago, le bolle, attrazioni per bambini e famiglie, trucca bimbi, trampoli e molto altro. Immancabili anche i loro giochi antichi, oltre 20 costruzioni realizzate interamente a mano da Carlo. "Siamo anche riusciti a fare un contratto di rete con alcune aziende locali, che ci daranno i loro prodotti: panini, aperitivi con taglieri e vini e birre artigianali del colle del Montefeltro". Il programma del weekend prevede coinvolgenti laboratori per tutti: venerdì 29 settembre dalle 15.30 alle 18.30 pittura d’autunno en plein air, sabato 30 autumn cheesecake con Anna dalle 16 alle 17. Domenica 1° ottobre si raddoppia: dalle 10 alle 12 laboratorio di ceramica e dalle 15.30 alle 18.30 pittura d’autunno. Non mancheranno poi gli eventi, venerdì alle 16 ‘Melodie del PianoForte’ con Daniel, sabato danza dei colori (16.30) e bolle di sapone.

Lucia Arduini