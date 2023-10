Il violino di Viktoria Mullova per farci amare Arnold Schönberg

Grande attesa per il ritorno a Pesaro, ospite dell’Ente Concerti, della celebre violinista Viktoria Mullova che con il suo Ensemble sarà protagonista del concerto di martedì 31 (Teatro Rossini, ore 21). Il pubblico verrà guidato nell’atmosfera magica di una foresta notturna, in un viaggio verso quell’ode all’amore profondamente commovente che è Verklärte Nacht (Notte trasfigurata) di Arnold Schönberg. Ideata e composta in origine, nel 1899, per sestetto d’archi, trascritta nel 1917 per orchestra d’archi, Verklärte Nacht è un poema sinfonico, uno dei tanti scritti dall’epoca di Berlioz e Liszt in poi, nella convinzione che dopo Beethoven la musica sinfonica pura, o musica assoluta, avesse esaurito le sue energie: dunque, per la poetica musicale romantica alla musica era necessario un contenuto, soprattutto un riferimento letterario, un’immagine reale o artistica, per raggiungere un’espressività drammatica e narrativa e un potere simbolico. E si comprende che i versi e i quadri del tardo romanticismo, allegorici, impressionistici, abbiano fornito molteplici suggestioni ai musicisti di gusto simile. Schönberg, venticinquenne, per la sua musica in quell’occasione si ispirò a una poesia del simbolista Richard Dehmel (1863-1920).

La scelta del complesso di archi e, dunque, di una sonorità che ci si aspetta uniforme e malinconica, rivela la disposizione espressiva di Schönberg. Verklärte Nacht è l’unico poema sinfonico, concepito come musica da camera, con l’idea della concentrazione poetica e dell’interiorità sentimentale. L’opera, seppur composta in giovane età, risulta ancora oggi estremamente significativa, segnando l’arrivo sulla scena della Nuova Musica, un soffio di rinnovamento rispetto alla tradizione tardo romantica che ancora imperava all’epoca della sua composizione. L’elemento dirompente della scrittura di Schönberg è stemperato dal resto del programma con musiche di J.S. Bach, B. Bartòk e C. Debussy eseguite da un ensemble unico per qualità espressiva e capacità innovativa, accompagnato sul palco da coreografie ed effetti visivi. Il sestetto guidato dalla Mullova è composto da artisti di grande spessore: Lisa Rieder (violino), Nils Mönkemeyer, Kinga Wojdalska (viola), Matthew Barley e Peteris Sokolovskis (violoncello).

L’ensemble sarà accompagnato dalla taiwanese Ching-Ying Chien nel ruolo di mimo – su coreografia di Joshua Junker – e da Martin Langthorne che curerà l’allestimento tecnico dello spettacolo.

