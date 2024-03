Il Vismara lascia l’ultimo posto: "Adesso possiamo sperare"

A sorridere in una giornata nel complesso avara per le provinciali è stato solo il Vismara. La squadra del presidente Flavio Parlani è riuscita a vincere a Mondolfo e lasciare l’ultimo posto alla Castelfrettese. In vetta il Fabriano allunga e si mette alle spalle la Portuali Dorica e il Moie Vallesina, al terzo posto, prima delle provinciali il Sant’Orso.

Il successo del Vismara (il terzo in questo campionato) è commentato dall’allenatore Andrea Ferri: "Ci voleva questa vittoria! Serviva per rimanere attaccati al treno della salvezza, abbiamo lasciato l’ultimo posto dopo tanto tempo in cui eravamo in quella posizione, una vittoria che ci dà entusiasmo, fiducia e che serve per quest’ultime sei partite nelle quali servirà un’impresa per raggiungere l’obiettivo salvezza. La squadra in questo momento viene da 4 risultati utili consecutivi e questo ci fa ben sperare, ora nella prossima incontriamo la Biagio Nazzaro, squadra che in estate era stata costruita per vincere o per lo meno per centrare i playoff, però siamo fiduciosi".

Tra i cinque pareggi della 24esima giornata c’è quello casalingo del Gabicce Gradara contro il Barbara Monserra. Un punto per i rivieraschi conquistato anche grazie alla prodezza del portiere Giacomo Tacchi che è riuscito a parare un calcio di rigore. "Sul tiro dal dischetto – dice Tacchi – ho aspettato fino all’ultimo e ho intuito la traiettoria. È un punto importante se riusciremo a dare continuità nelle prossime partite". Il direttore sportivo Filippo Cipriani aggiunge: "Nel primo tempo meglio il Gabicce Gradara che ha avuto l’occasione per segnare con Grandicelli, nella ripresa meglio il Barbara che ci ha messo alle corde creando di più e sbagliando un rigore; del resto avevamo molti assenti e giocatori non al meglio della condizione. Alla fine è un punto prezioso: quando non si è in grado di vincere bisogna non perdere".

Il commento del neo tecnico della Fermignanese Simone Pazzaglia: "Ho accettato la chiamata della Fermignanese perché conosco diversi giocatori che ho allenato in passato e ho avuto una buona impressione dei dirigenti che hanno molta passione e vorrebbero cercare di fare bene. L’obiettivo iniziale della società era il raggiungimento dei playoff che in questo momento sono lontani 5 punti, Non sarà facile perché non dipenderà solo da noi ma dobbiamo cercare di fare più punti possibili da qui alla fine del campionato".

La squadra della settimana. 1) Tacchi (Gabicce Gradara), 2) Aiudi (Valfoglia), 3) Maiorano (Marina), 4) Morganti (Atletico Mondolfo Marotta), 5) Carbone (Barbara Monserra), 6)Savelli (Pergolese), 7) Bastianoni (Sant’Orso), 8) Paoli (Villa San Martino), 9) Renzi (Vismara), 10) Calvaresi (Fermignanese), 11) Pieralisi (Moie Vallesina). All. Ferri (Vismara). Arbitro Latuga di Pesaro (Pergolese- Portuali Dorica). Amedeo Pisciolini