Il Vismara resiste e s’aggiudica i playout

VISMARA: Melchiorri, Nicolini, Bertuccioli, Harrach, Palazzi, Liera, Beninati (21’ st Oliva), Pistola (21’ st Letizi), Renzi, Gaudenzi (36’ st Pagnini), Colagiovanni. All. Vampa

CASTELFRETTESE: Tomba (1’ st Cominelli), Lucchetti, Bartolini (1’ st Capitani), Mosciatti (1’ st Mechri), Sampaolesi, Simone (17’ st Rango), Mazzarini, Zannini, Rocchi, Brunori (36’ st Ginesi), Beta. All. Carta Arbitro: Cocci di Ascoli Piceno

Reti: 3’ pt Beninati; 35’ pt Colagiovanni, 1’ st Zannini.

Al "Tonino Benelli" il Vismara si aggiudica i playout fra le due matricole della Promozione. Partono subito in avanti i ragazzi di Vampa e già al 3’ si portano in vantaggio con Beninati. Al 35’ il Vismara raddoppia, con un’azione di Gaudenzi che serve Beninati, il quale si libera di un avversario e da un assist a Colagiovanni che piazza un diagonale al quale nulla può, l’estremo difensore ospite. Ripresa, con la Castelfrettese che parte subito in avanti e nella prima azione guadagna un corner dal quale ne scaturisce un colpo di testa di Zannini con la palla che carambola e finisce in rete.