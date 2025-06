“Il volo del matto“ porta in scena l’amore intramontabile per la vita

Più che uno spettacolo, Il volo del matto, è un piccolo miracolo. Portare sul palcoscenico a recitare persone con disabilità gravi, giovani e non più giovani, molti dei quali passano la loro vita in una carrozzina: sono le persone di cui si prenda in cura l’Aias di Pesaro che ha un centro diurno per il Corso e poi casa Leonardo dove vengono ospitati i casi più gravi. Uno spettacolo quello che metteranno in scena questi ragazzi, sotto la regìa di Andrea Puglisi, che ha anche un sottotitolo a “Il volo del matto“, che è “Il volto nascosto dei tarocchi“. La rappresentazione che è stata presentata a Casa Bucci, che è uno degli sponsor assieme ad Angelucci Colori, farà il suo debutto il 22 di questo mese al teatro dei Bottoni di via Volga nel quartire di Vismara: domenica alle 18,30.

"E’ una narrazione scenica che sovverte lo sguardo sulla fragilità, trasformandola in forza generativa, visione poetica e bellezza condivisa", dice il regista-attore Andrea Puglisi che ha curato anche i testi. "E’ un’idea che è nata all’interno di casa Leonardo quando Puglisi è venuto a trovarci e guardando i nostri ospiti che disegnavano i Tarocchi ha iniziato a elaborare questo spettacolo che adesso prende forma – dice il presidente dell’Aias Franco Tonucci –. E tra le cose che ci hanno meravigliato anche il fatto che molti hanno imparato la loro parte a memoria. E di questo siamo rimasti stupiti così come è emerso che i ragazzi sono stati molto coinvolti e partecipativi a questo narrazione scenica. A loro è piaciuto immergersi in questo lavoro".

L’Aias ha personale specializzato per seguire queste persone con gravi diasabilità ma ha anche il contributo di volontari perché "quando entri in questo mondo di dolore, poi ti affezioni e diventi partecipe della loro vita e dei loro bisogni", dice una volontaria. "Non so se riusciremo a fare anche qualche replica dello spettacolo anche perché l’organizzazione è molto difficile e problematica. L’ultimo spettacolo che abbiamo fatto risale al 2023" continua Tonucci.

Una realtà, l’Aias, che nel silenzio coinvolge molte persone anche attraverso offerte. "Stiamo ultimando la ristrutturazione di un appartamento in via della Battaglia donato dalla famiglia Puntiggia, lui vetrinista e la sorella sarta, e all’interno si potranno accogliere diverse persone con disabilità e ci sarà posto anche per il personale di assistenza. Diventerà la casa del sollievo alle famiglie e disponiamo anche di una piscina attrezzata il tutto per dare un aiuto concreto a queste persone". Ma tornando allo spettacolo-miracolo, la compagnia che salirà sul palco ha anche un nome: “Gli sprecisi"“di cui fanno parte Jurger Martelloni, Elvia Presenzini, Andrea Cocci, Jozefina Welter, Eleonora Aiudi, Elena Bartolucci, Clara Sciortino, Tiziana Orazietti, Anna Rita Pagnini Cinzia Baldi, Caterina Baldassarri, Marghedrita Cecchini, Rocco Gentile, Elisabettza Cestari, Lucia Marcolini, Massimo Renzi, Gaia Renzi, Giulia Romeo, Biagio Cattaneo e Paola Ugolini.

m. g.