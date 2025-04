Ilaria Cucchi: "25 Aprile speciale al cimitero militare di Montecchio"

"Quest’anno ho voluto partecipare alla celebrazione della festa della Liberazione nel luogo esatto dove venne sfondata dagli alleati la linea gotica nel settore adriatico. Al cimitero militare di Montecchio ho atteso l’arrivo del corteo con in testa tutti i Sindaci del territorio". Parole di Ilaria Cucchi, senatrice, che ha raccontato così il suo 25 Aprile:

"Quelle 582 lapidi con incisi nomi di giovani canadesi, britannici, sudafricani ed alcuni ignoti – ha proseguito Cucchi – sono una delle tantissime testimonianze sparse per tutto il Paese che non vanno mai dimenticate. Ho provato tanta emozione ascoltando le parole del sindaco Roberto Rossi di Montelabbate che ha voluto invitarci, del sindaco Palmiro Ucchielli di Vallefoglia e dei rappresentanti di Ancr ed Anpi. Sono molto orgogliosa di aver potuto cosi celebrare in questa terra marchigiana, che sento molto mia, la festa del 25 aprile, la festa della Liberazione. La festa di tutti noi".