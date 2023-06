Ilaria Cucchi e Montelabbate: "Strade dissestate da sempre e il Comune non risponde mai"

Pesaro, 19 giugno 2023 – La senatrice Ilaria Cucchi ha una casa estiva a Montelabbate. E qui ha conosciuto una famiglia che ha un problema di viabilità che il Comune non sembra voler risolvere.

Ecco la lettera che ci ha inviato Ilaria Cucchi: "Ho avuto la fortuna di ritornare alla terra di origine della mia famiglia di mio padre. Giovanni Cucchi. Il suo cognome, che è pure il mio, è di Pesaro. Mi ci ha riportato Fabio. Ricordo con emozione un’iniziativa, cui abbiamo partecipato, dove era presente il Sindaco del comune di Vallefoglia. Erano tempi difficili dove sembrava ancora irraggiungibile la vittoria nei processi per Stefano. Questa è tornata ad essere la mia terra. Ho imparato ad osservare la fatica di coloro che vivono dei frutti di quella terra.

Difficoltà enormi e tanta conoscenza e rispetto per i territori in cui vivono e per i quali spendono una vita di lavoro. La tutela per l’ambiente inizia da loro. I famosi prodotti alimentari a chilometro zero sono il loro sistema di vita. Meritano rispetto. Vivendo in mezzo a loro, sia pure da ‘villeggiante’ come con spregio mi definisce il sindaco di Montelabbate, ho visto da vicino le loro difficoltà che sono, in fin dei conti, quelle di tanti".

Strade dissestate a Montelabbate, una famiglia in difficoltà

" Le Amministrazioni che non comprendono le loro difficoltà diventano corresponsabili delle tragedie che derivano dal loro abbandono. Anni fa ho denunciato lo stato di degrado di una via che separa tante famiglie dai servizi pubblici essenziali alla persona: via Cannelle. Appare un vero e proprio teatro di guerra. Non è certo l’unica ma costituisce un simbolo del cinismo ignorante che determina l’azione di alcune amministrazioni. A pochi metri da dove trascorro la mia vita di ‘villeggiante’ (come con disprezzo sono stata definita dal Comune) abita una famiglia che vive qui da un paio di secoli tramandando di generazione in generazione la cura di questi terreni.

Uno dei fratelli ha subito, tanti anni fa, un terribile incidente sul lavoro che lo ha costretto, tetraplegico, su una sedia a rotelle. Quella stupida via Cannelle rappresenta, per lui, un ulteriore ostacolo a quei servizi e motivo di isolamento.

Mi sono permessa, 5 anni fa, di rappresentarlo al Sindaco del Comune di Montelabbate ed al suo dirigente, geometra Ballotta, che mi hanno letteralmente riso in faccia ed insultato.

Ovviamente nulla è cambiato da allora. Inutili sono state le nostre richieste al Comune di Montelabbate di accesso agli atti per conoscere criteri di priorità ed assegnazione dei lavori di manutenzione delle strade.

Ci è stato negato con arroganza nonostante l’ordine del difensore civico regionale. Perchè? Domani presenterò un’interrogazione in Senato su tutto questo perchè questa vicenda possa diventare un monito. La tutela del territorio deve iniziare da qui, rispettando chi ci vive e lavora".