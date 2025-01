Ilary e la serie su Netflix, un spot per Frontone

Nuova ribalta televisiva Frontone grazie alla popolarità di Ilary Blasi. Come noto, la popolare star della televisione proviene da una famiglia originaria dell’antico borgo del Castello, un tempo dimora dei Conti Della Porta. Ilary Blasi spesso va nella casa estiva dei suoi genitori e dove ancora risiede la nonna materna, Marcella.

Dopo il documentario “Unica“ uscito a ottobre 2023 dove raccontava la fine del suo matrimonio il 30 gennaio 2024 è uscito il libro “Che stupida la mia verità“, dove racconta in maniera approfondita la sua storia d’amore con Francesco Totti. Ora ha voluto raccontare con questa serie “Ilary“ di cinque puntate su Netflix iniziate lo scorso 9 gennaio, una nuova fase della sua vita di oggi.

E’ la storia di una donna che ha scelto di voltare pagina e racconta con ironia la sua rinascita personale svelando momenti e scene della sua vita quotidiana e professionale con filmati familiari, di tradizioni di amicizie e la relazione con il nuovo compagno tedesco Bastian.

Alcune scene della serie sono state girate dalla troupe di Netflix al Furlo, ma in in particolare nella casa del castello di Frontone dove ha cucinato con la nonna ricordando la tradizionale colazione di Pasqua e altre specialità della cucina frontonese, che dagli anni ’60 è diventata una continua meta nei due ristoranti del Castello di tanti buongustai. Il primo episodio girato a Frontone vede protagonista in primo piano sua nonna Marcella che a 92 anni gira per le strade del paese portando in giro Ilary. Con lei ci sono la sua famiglia, le amiche di sempre e il finanzato Bastian. Racconta i primi passi nel cinema, si iscrive all’Università per realizzare il sogno di diventare criminologa. Con queste scene Ilary si butta alle spalle il periodo burrascoso della separazione con Totti e conferma come stia costruendo un percorso di riscatto personale e professionale.

Inoltre nel suo libro Ilary Blasi racconta anche la sua infanzia trascorsa tra quelle antiche mura del Castello: "Li c’è la casa dei miei genitori, li si sono conosciuti, papà veniva da Paravento di Cagli, a tre chilometri, una distanza che a mia mamma ancora sedicenne, non sarebbe mai stato permesso di colmare. Galeotta fu la “Balera I due Pini“ dove confluivano tutti i giovani dei paesi vicini. Mia mamma era bella mio padre altrettanto, e fu l’amore della vita. Sono inseparabili da quarantanove anni... In agosto visto e rivisto al Castello mi ci tuffai. Gli odori di casa, i peperoni sott’aceto con la razza, i pomeriggi in cucina con mia nonna a chiudere i cappelletti è stato un emozionante ritorno al passato". Ed ora, oltre al suo libro, ha voluto ricordare e rendere omaggio anche nella serie televisiva su Netflix le sue emozioni accanto alla nonna Marcella. Frontone è davvero un borgo per sognare.

Mario Carnali