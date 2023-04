"Ilda la rossa" presenta il suo libro

L’ex magistrato di Mani Pulite, Ilda Bocassini, domani pomeriggio, alle 17.30, sarà ospite di Unisaperi alla chiesa del Gonfalone. Presenterà il suo libro "La stanza n. 30. Cronache di una vita", con lei ci sarà il giornalista Lionello Mancini. L’ex magistrato ha lavorato 40 anni alla Procura di Milano, dal 1979 al 2019 (con una parentesi siciliana tra il 1992 e il 1995), cioè all’ufficio giudiziario che ha fatto la storia d’Italia. Soprannominata "Ilda la rossa", Bocassini è stata per tanti simbolo di giustizia e modello di donna, per altri nemico politico. Per la prima volta racconta la sua storia: dalle indagini sulle stragi mafiose del 1992 ai processi con imputato Silvio Berlusconi.