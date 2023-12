Illuminazione artistica per il campanile simbolo del paese

Ora può essere ammirato in tutta la sua bellezza anche quando fa buio il campanile di Sant’Ippolito, uno dei simboli del paese e della vallata. Ciò, grazie alla realizzazione di un progetto d’illuminazione artistica fortemente voluto dall’amministrazione e ideato da Enel X, che valorizza, attraverso la tecnologia a led, e quindi a basso consumo, ogni sua facciata. In questi giorni, visto il periodo natalizio, si è optato per un’illuminazione sul rosso, mentre al termine delle festività sarà usata una colorazione più neutra. In occasione di giornate o eventi particolari, poi, il campanile potrà essere ammirato con altre tonalità, in quanti il sistema adottato permette di scegliere qualsiasi tipo di colore. "Si tratta della prima tappa di un percorso di valorizzazione attraverso l’illuminazione artistica dei nostri monumenti – sottolinea il sindaco Marco Marchetti -, che interesserà, ad esempio, anche la chiesa e la cinta muraria di Sorbolongo e l’arco d’ingresso di Reforzate, dove l’installazione avverrà entro i primi mesi del 2024".