Imab inaugura asilo per i figli dei dipendenti e offre auto elettriche

FERMIGNANO – Imab Group festeggia 55 anni di attività e amplia le proprie misure di welfare aziendale, con l’inaugurazione della "Piccola fucina Imab" (foto). Il progetto promosso dalla ditta fermignanese consiste in un servizio gratuito di baby-sitting e di dopo scuola dedicato ai figli, di età compresa tra 4 mesi e 13 anni, dei dipendenti. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della famiglia. "Da sempre, il nostro essere impresa sente nelle persone e nella loro piena realizzazione il proprio principale capitale aziendale e questo non può che orientare le scelte strategiche nella direzione di migliorare il loro benessere - commenta Alberto Bruscoli, Ceo del Gruppo Imab -. Piccola fucina Imab sarà un ambiente sicuro, accogliente e stimolante per i piccoli, un posto dove possano divertirsi e socializzare, mentre i genitori potranno concentrarsi sul lavoro. Imab ha attivato anche un servizio di car sharing aziendale con auto elettriche che i dipendenti possono usare gratuitamente per compiere il tragitto casa-lavoro insieme ai colleghi.