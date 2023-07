Imbrattato il monumento alle donne del mare

"La tempesta" sfregiata da un amore irrispettoso. Scritte bianche e cuoricini blu sono stati disegnati da mani ignote, sulla scultura collocata in fondo al molo di Ponente, che Getullio Roberti ha dedicata alle donne del mare. L’occasione è stata la tempesta del 1964 in cui le mogli dei marinai fanesi dispersi hanno atteso invano il ritorno dei loro mariti, con i figlioletti in braccio, sfidando la tempesta che se li era portati via. "E’ uno sfregio vergognoso - tuona Vincenzina Turiani, residente del porto, ex presidente di circoscrizione - ed è già la seconda volta che capita. L’hanno rovinata con dei cuoricini e altre macchie di colore. Non possono essere adulti gli autori. Al mare ci sono tantissimi ragazzini che di notte girano dappertutto, anche se sono piccolini. Non hanno la percezione di dove possono arrivare, tutto è permesso. Non si tratta di far girare di più i vigili o mettere più telecamere. Occorre che i genitori tornino a fare i genitori, perché le birichinate le abbiamo fatte tutti ma queste sono altro. Ci sono anche dei ragazzini che di notte si tuffano dai quadri, entrando nella proprietà privata, salendo sui tetti. Sgridarli non serve".