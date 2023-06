Imbrattatori messi alle strette dalla Polizia

Imbrattavano i muri e bighellonavano al centro commercviale di Porta Santa Lucia a Urbino, questa è l’ipotesi al vaglio degli inquirenti; sono state così individuate 14 persone. Alcuni minorenni, tutti della zona, uno di loro con un piccolo quantitativo di stupefacente addosso e per questo segnalato alla Prefettura.

Sono questi i risultati delle ultime attività di controllo effettuate dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Urbino, indagini che si sono intensificate negli ultimi giorni in alcuni luohi nevralgigi della città, quindi nelle aree di maggiore transito, per il contrasto al degrado. Tutti giovani e giovanissimi, uno di questi (in compagnia di altri sette coetanei) aveva ancora le mani sporche di vernice ed una bomboletta spray con sé. Gli agenti, nella notte dello scorso fine settimana, hanno anche potuto constatare che il vicino muro nella zona dei parcheggi era stato scarabocchiato e il colore era ancora fresco. Sono ora in corso delle attività di verifica, anche mediante i sistemi di controllo e sicurezza del luogo, per accertare le responsabilità. Scritte e disegni che, almeno per ora e apparentemente, sarebbero molto simili ad altre rinvenute già in precedenza in altri luoghi del centro storico di Urbino.

Le operazioni di controllo sono durate alcuni giorni e hanno permesso di emettere complessivamente 14 sanzioni, tredici delle quali rientranti nel regolamento di Polizia Municipale per bivacco ed un’altra attinente al codice della strada. In questo caso si è reso necessario il fermo amminsitrativo per un ciclomotore. Inoltre, tra le varie attività di controllo, nella serata di mercoledì, è stata anche riconsegnata una bicicletta elettrica rubata lo scorso maggio ad un cittadino urbinate. Proseguono i controlli sul territorio da parete del personale del Commissariato ducale.

fra. pier.