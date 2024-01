"Immaginiamoci di vivere in un mondo con meno ignoranza"

Cari lettori, sono completamente presa dallo studio e dalla sessione di esami. A ridosso degli appelli mi prende lo sconforto e spesso inizio a pensare come sarebbe la mia vita senza libri e università. Mi faccio il mio “piantarino“ di circa trenta minuti e poi passa tutto. Mollare tutto sarebbe semplice, ma non è la mia natura. Gli orali mi fanno tremare. Ho paura di non rendere, ho paura di non riuscire a dimostrare quanto ho studiato e con quanta dedizione ho cercato di apprendere tutto quello che i professori hanno spiegato.

Ho scoperto essere un’ansia comune. Personalmente il problema maggiore dipende dalla valutazione che, come me, in tanti temono ed è per questo che ho sempre preferito gli esami scritti a quelli orali. Forse perché mentre scrivo non mi sento giudicata da qualcuno davanti a me che mi osserva mentre parlo, oltretutto odio la mia voce quindi preferisco sentirla il meno possibile. Con l’esame scritto credo anche si possa rendere di più in tanti aspetti diversi, soprattutto su quanto una persona sia in grado di scrivere in italiano corretto o meno e credo sia una delle cose più importanti da valutare dopo la comprensione dei concetti.

Non mi ritengo la scrittrice del secolo, ma quotidianamente sui social e anche sui giornali leggo degli sfondoni grammaticali che mi fanno venire la pelle d’oca. Come si può pretendere un’adeguata istruzione se nessuno ci insegna a leggere e a scrivere grammaticalmente bene fin da quando siamo bambini? Perché la lettura e la scrittura creativa non sono ancora diventate materie in tutti i gradi di istruzione? Se tutti sapessimo comunicare, in maniera corretta, il mondo sarebbe un posto migliore, perché la scrittura e la lettura sono le fondamenta dell’informazione... immaginate quanto sarebbe bello un mondo meno ignorante!

Asia D’Arcangelo