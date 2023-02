Immersa nel verde, a cielo aperto La palestra dedicata ad Alessandro

di Tiziana Petrelli

Forza e bellezza unite in un’arte sportiva (Calisthenics) che da ieri Fano ha dedicato alla memoria di un giovane concittadino, che l’amava tanto e che ora non c’è più. E’ intitolata ad Alessandro Oliva – il 31enne di Rosciano che l’8 agosto 2021 ha perso la vita volando per 80 metri in un precipizio alle pendici della parete Sulfuria, nel parco della Gola della Rossa, a Genga – la nuova struttura sportiva a cielo aperto inaugurata ieri mattina dal sindaco di Fano Massimo Seri insieme all’assessora allo Sport Barbara Brunori. Semplice e composta come il dolore da cui è nata, si compone di pochi spartani attrezzi (come sbarre fisse e mobili, spalliere e parallele) "la palestra" immersa nel verde del circuito Marconi, rivolta ad una disciplina sportiva tanto cara ad Alessandro, il Calisthenics, ovvero quell’allenamento a corpo libero che usa esclusivamente il peso del corpo come resistenza, per sviluppare la muscolatura. Una muscolatura potente.

"Tutti quelli che vivranno questa area sentiranno la sua presenza e la sua voglia di sport" ha detto il primo cittadino svelando la targa che la intitola al compianto 31enne e sottolineando come l’input a destinare un’area sportiva alla pratica di questo sport sia arrivata all’amministrazione, proprio dai parenti e gli amici di Oliva. "Nella vita non contano i passi che fai né le scarpe che indossi: contano le impronte che lasci. Buona Strada Ale" si legge nella dedica del Comune. "Mantenere vivo il ricordo di Ale è ciò che ci ha spinto ad iniziare un percorso con il Comune di Fano che ci ha portati alla realizzazione di questa struttura pensata per una disciplina che Ale aveva nel cuore – hanno detto gli amici di Alessandro –. Essere stati in tanti lì oggi, ciascuno a condividere il proprio ricordo, ha reso ancora più preziosa questa giornata, perché in fondo come è riportato anche nella targa che è stata posizionata… contano le impronte che lasci’". "Diversi mesi fa sono stata contatta dagli amici di Alessandro che mi proposero di attrezzare l’area sportiva del Circuito Marconi con una palestra a cielo aperto dedicata al loro amico, che ha perso la vita durante una escursione" ha precisato l’assessora allo Sport Barbara Brunori, che poi rivolgendo uno sguardo al cielo ha aggiunto: "Caro Alessandro, i tuoi amici hanno proprio ragione.Il tuo ricordo vivrà per sempre nei cuori e nella memoria di chi ti ha amato ed ora anche la Città potrà apprezzare la tua grande passione sportiva per il calisthenic. Lo sport è vita e tu sei sempre qui, con tutti noi".