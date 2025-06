"Immigrati in strada, emergenza sociale: dobbiamo evitarla"

"Circa un centinaio migranti richiedenti asilo, dopo aver ottenuto protezione, rischiano di rimanere senza una casa e di finire per strada". L’allarme era già stato lanciato alcune settimane fa dai rappresentanti di Alleanza Verdi Sinistra che ieri hanno incontrato il Prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, il Questore, Francesca Montereali e la dirigente dell’Ufficio Immigrazione area IV Erica Marturana. "C’è un punto cieco nella filiera dell’accoglienza italiana – sottolineano Gianluca Carrabs, della direzione nazionale Europa Verde, Sabrina Santelli, co-portavoce Europa Verde Marche e Adriana Fabbri, capogruppo AVS in Consiglio comunale -. In seguito alle nuove disposizioni del Ministero dell’Interno, la Prefettura sta predisponendo la cessazione dell’accoglienza nei Centri Straordinari (Cas) per decine di titolari di protezione internazionale o speciale. Una situazione umanamente inaccettabile, che rischia di tramutarsi in un’emergenza sociale. Nella sola provincia si contano oltre 80 persone, prevalentemente giovani uomini, che potrebbero rimanere senza tetto e senza documenti aggiornati. Su scala regionale, il numero supera le 100 unità. Una situazione dovuta all’attuale normativa, che prevede l’uscita dai Cas una volta ottenuto lo status, senza però garantire un passaggio diretto verso i Sai (Sistema di accoglienza e integrazione). "Dall’incontro – dice Avs - è comunque emerso che la provincia, pur con risorse limitate, sta tentando di evitare che la falla diventi voragine. Il Prefetto, che ringraziamo così come il Questore, ci ha detto che stanno lavorando ogni giorno a stretto contatto con Questura e operatori del sistema per evitare che le persone vengano letteralmente buttate in strada". Carrabs aggiunge: "E’ vero che i posti Sai sono materia del Ministero, ma ciò non significa che resteremo inerti".

Alice Muri