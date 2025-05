Imparare a scrivere una storia, un corso con lo scrittore Fabio Bacà

Come si scrive una storia? Lo spiegherà Fabio Bacà, a partire da sabato 17 nell’originale spazio del Salotto Cavour, locale del centro storico di Pesaro che per quattro sabati consecutivi, dalle 14 alle 18, si trasformerà in un cenacolo. Sotto la guida dello scrittore autore di Benevolenza cosmica (2019) e Nova (2022) gli iscritti al corso impareranno gli elementi costitutivi di una storia per imparare a maneggiarli consapevolmente. "Mi aspetto tanto in termini umani – dice Bacà – e vorrei insegnare quello che ho imparato in sei anni da professionista perché avere editor di Adelphi è stato come fare un master. Sento di poter dare tanto, mi piace aiutare le persone a leggere con più cognizione. Sarò una specie di enzima che catalizza le cose che lo studente intuisce ma non ha ancora capito". L’organizzazione, curata dalla scuola di scrittura Belleville di Milano, è una garanzia: "Ci piace esportare la scuola fuori dalle nostre mura e uscire anche dalla modalità online, perché è bello incontrarsi nel mondo reale – dice Francesca Cristoffanini, che la dirige dal 2020 –. Gli utenti? Spesso sono giovani che vogliono esplorare la scelta universitaria, lamentando l’assenza della scrittura, sia che frequentino corsi umanistici o meno, altri che sognano di fare i giornalisti, ma anche lavoratori, dai professionisti agli artigiani; a volte contribuiamo a formare dei lettori che scoprono altri orizzonti letterari ed è già un grande risultato. Poi c’è chi scrive per pubblicare e chi scrive soltanto per sé, per coltivare la propria lingua". A coordinare il corso sarà il consulente editoriale Antonino Di Gregorio: "Mi onora farlo per una delle scuole di scrittura più importanti d’Italia. Il Salotto Cavour è un locale che si presta benissimo".

Info: bellevillelascuola.com oppure 02/36795860.

e. f.