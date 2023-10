Impatto con l’auto: volo dallo scooter

Scontro tra auto e moto in via Gramsci a Fano, ieri sera intorno alle 18. L’auto percorreva viale Gramsci verso Pesaro e voleva svoltare a sinistra in via Serravalle. Così è entrato in contatto con il motociclista che andava nella stessa direzione. Il motociclista e la sua passeggera sono stati disarcionati. Sul posto la Polizia locale e il 118, che ha accompagnato entrambi al Pronto soccorso di Fano.