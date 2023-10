Impianti fotovoltaici come margherite: "Agricoltori corteggiati dalle società"

di Sandro Franceschetti

Anche Mondolfo cerca di mettere un freno alla proliferazione degli impianti fotovoltaici a terra, specie sui campi agricoli, favorita da una normativa nazionale a maglie molto larghe. Nella seduta di lunedì il consiglio comunale ha votato all’unanimità un ordine del giorno presentato dal vicesindaco Carlo Diotallevi volto a richiedere interventi di Governo, Regione e Provincia per porre rimedio all’impossibilità degli enti locali di avere voce in capitolo.

"Purtroppo, a seguito dell’emanazione del decreto legge 199 del 2021, varato dal Governo Draghi – spiega Diotallevi –, che prevede come zone idonee all’installazione degli impianti, oltre a quelle produttive, anche le aree agricole situate entro mezzo chilometro da stabilimenti industriali, artigianali e commerciali, i comuni devono subire scelte lasciate alla trattativa privata, senza che si possa fare la ben che minima programmazione per tutelare il nostro territorio, nonostante la sua forte vocazione turistica". Il numero due dell’esecutivo aggiunge: "Qui da noi è già partita la realizzazione di un maxi impianto di ben 10 ettari in via Valcesano, a 300 metri dalla discoteca Miu e i lavori di un altro, in via Cesanense, in prossimità della Pershing, decolleranno a breve. E se in questi due casi siamo almeno in zone produttive, quello che ci preoccupa ancora di più è che stanno arrivando proposte delle società di produzione di energia anche a diversi proprietari di appezzamenti agricoli, invogliati a cedere i loro terreni da prezzi ben più alti delle normali valutazioni di mercato".

Per questo l’ordine del giorno licenziato dal consiglio mondolfese dispone di "attivarsi per sollecitare la Regione e la Provincia alla definizione di criteri per l’individuazione delle aree idonee all’istallazione di impianti di energia rinnovabile, che tengano conto sia degli aspetti paesaggistici e storico-culturali dei territori, sia del contesto socio economico degli stessi. E, contestualmente, di sensibilizzare i competenti organi di Governo nazionale al fine di dar corso a un intervento normativo che riaffermi la competenza programmatoria del territorio in capo agli enti locali anche in tema di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili". L’odg stabilisce, infine, di "proporre un’azione congiunta fra i sindaci del territorio coinvolti nella problematica".