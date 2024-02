Impianti fotovoltaici, Vitri (Pd) attacca la latitanza della Regione

L’arrivo di impianti fotovoltaici nei terreni agricoli sta mobilitando la provincia. L’ultimo caso è quello di Strada In Sala a Pesaro, con la protesta di agricoltori e associazioni che si vedono sottrarre terreni coltivati per la produzione di energia elettrica. Dice la consigliera regionale Micaela Vitri: "Ogni 3 o 4 mesi spunta un impianto con relativa protesta e aspettiamo da agosto 2022 che la Regione legiferi sulla questione fotovoltaico. Io ero nella commissione in cui c’erano ferme le 2 proposte di legge per definire aree non idonee, ma sono bloccate lì da un anno perché il presidente di commissione (Serfilippi) temporeggia in attesa dei decreti attuativi che dovevano arrivare da agosto 2022. Abbiamo già vissuto la stessa situazione tre volte nell’ultimo anno, ossia a Sant’Angelo in Vado, a Montecalvo in Foglia e a Tavoleto.

Ogni volta abbiamo votato mozioni per dire no, ma non è più accettabile che le leggi siano ferme in terza Commissione perché non arrivano i decreti attuativi dal Governo". Scrive il portavoce della lista civica Vieni Oltre Italo Campagnoli: "La manifestazione di domenica mattina contro il fotovoltaico nei campi a Villa Fastiggi è stata una vera lezione di come fanno politica i partiti. Tutto il Pd mobilitato per controllare e cavalcare una protesta esplosa in quello che da sempre è uno dei quartieri elettoralmente più fedele. A parlare sono stati il consigliere comunale Di Dario del Pd, il vice presidente della Regione Biancani del Pd e a fare da battitore libero l’immancabile Baldantoni se pre del Pd. Tutti a ripetere che la colpa è del Governo e della Regione e a dichiarare che loro sono con i cittadini che devono farsi ascoltare dai politici. Ma i politici sono loro!! Quando gli è stato fatto notare che sindaco e amministrazione potrebbero già da subito pronunciarsi sulle loro intenzioni e indicare la strada dell’installazione di pannelli nella zona industriale promuovendo così anche la bonifica di tanti capannoni, hanno fatto orecchie da mercante".