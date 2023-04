Impianti, nuovi fondi per palestre e scuole

Un altro risultato importante per il Comune che intercetta 470mila euro per l’efficientamento energetico della scuola Trottola, la palestra Zattoni e Casa Archilei. Un totale di quasi 800mila euro. "La città fa il pieno dei contributi per l’efficienza energetica di altri tre edifici comunali, oltre a quelli per la scuola Nuti e Gandiglio, ottenuti un mese fa - dichiara l’assessore Cora Fattori -. Un importo complessivo per tutti i 5 edifici di poco meno di 800mila euro ottenuti in circa due mesi, attraverso un lavoro sinergico tra l’ufficio Energia, gestito dal consulente Enereco Davide Barbaresi, l’energy manager di Aset Marco Santini e Beatrice Del Bianco dei Lavori Pubblici che in questi mesi hanno lavorato alacremente per l’obiettivo di presentare il numero massimo di progetti per tale bando, la cui capienza si è esaurita proprio con queste ultime progettualità".