Impianti solari e di irrigazione a Vallefoglia: inaugurati due campi da calcio

A Morciola sono stati inaugurati i nei giorni scorsi due nuovi impianti solari termici e di irrigazione ai campi di calcio, quello in sintetico a fianco il piazzale della chiesa intitolato a don Mario Sacchini e quello in erba di Via Olof Palme. Al taglio del nastro, oltre al sindaco Palmiro Ucchielli e gli assessori Lavori Pubblici Angelo Ghiselli e allo Sport Mirco Calzolari, hanno presenziato anche le squadre giovanili di calcio della locale Associazione Sportiva Dilettantistica K-Sport Montecchio Gallo che gestisce gli impianti e il vice presidente della società, Mauro Vichi. Il progetto è stato reso possibile grazie ai fondi del Pnrr che assegna contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico. I lavori hanno interessato la sostituzione dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria per entrambi gli spogliatoi, con la realizzazione di nuovi impianti solari termici che sicuramente contribuiranno a rendere più efficienti e funzionali le due strutture sportive con notevole risparmio anche dal punto di vista economico. Inoltre, per il campo di calcio in erba di Via Olof Palme, è stata realizzata anche una nuova irrigazione. La spesa complessiva è stata di oltre 90mila euro.

lu.ard.