Impianti sportivi, altri soldi in arrivo Cittadella del basket: 400 mila euro

La grande stagione dei lavori pubblici nel settore sportivo va avanti con costanza e nei tempi previsti dai tradizionali cronoprogramma. Il Comune ha appena incassato nuovi, ulteriori fondi di finanziamento sia per la Cittadella dello sport area Palas (un incremento dal Pnrr di 150mila euro), sia per lo Stadio del baseball (altro incremento dal Pnrr di 100mila euro). Infine soprattutto per la Cittadella del basket di Via Togliatti (un incremento di un ulteriore 10% di finanziamento per 400mila euro). E’ evidente che queste operazioni sono state tutte decisamente finanziate e avranno risorse in grado di rispondere alle necessità progettuali prima e di realizzazione poi.

Nel frattempo è stata appena conclusa la gara d’appalto per i lavori di ristrutturazione dello stadio del Baseball di via Marsiglia. L’importo complessivo dell’appalto era di 714 mila euro. La gara è stata assegnata con il criterio del minor prezzo al termine di una gara a cui hanno partecipato otto concorrenti, in gran parte di Marche, Emilia Romagna e Abruzzo. Il 27 marzo scorso il Raggruppamento Temporaneo di Impresa si è aggiudicato la gara. Ne fanno parte la Lux srl di Forlì (mandatario) e la ditta Venturelli Romolo srl sempre di Forlì (mandante) che hanno presentato un’offerta mediante ribasso sull’elenco prezzi del 15,14% per un importo di 585mila euro, oltre costi aggiuntivi della sicurezza per un totale di 609 mila euro. Il responsabile del procedimento è l’architetto Maurizio Severini, dirigente delle Opere Pubbliche.

L’altro appalto è relativo alla Cittadella dello Sport della Torraccia, che fa parte del piano nazionale di ripresa e resilienza. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio a servizio della pista ciclo-rotellistica in area Palas, zona Torraccia. L’importo complessivo dell’appalto era di un milione e 31mila euro. Hanno partecipato otto aziende su dieci. Anche questa gara è stata espletata con il criterio del minor prezzo, in ribasso sull’elenco posto a base di gara. L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Ige Impianti srl di San Giustino (Perugia) che ha presentato un’offerta al ribasso del 16,69% per un importo totale di 824 mila euro, più costi della sicurezza. I lavori partiranno molto presto, dall’inizio di luglio e proseguiranno fino alla fine di agosto.

Il progetto per l’impianto di rotellistica è stato firmato dall’ingegner Pierluigi Marzorati, campione del basket degli anni ’70.