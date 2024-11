Impianti sportivi, c’è il nuovo regolamento

La giunta comunale di Urbino ha preso decisioni sulla gestione degli impianti sportivi urbinati. E’ stato approvato il nuovo Disciplinare operativo per l’affidamento in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali. Questo provvedimento vuole introdurre un nuovo metodo per la gestione più efficiente, trasparente e inclusiva delle strutture sportive. Dunque con il nuovo disciplinare definisce le modalità di affidamento degli impianti, le procedure di assegnazione, i criteri di utilizzo e introduce linee guida precise per la gestione degli spazi. Quindi garantire l’accessibilità da parte dei cittadini, specie i più sensibili, favorendone l’uso e quindi si scopi collegati al benessere e alla coesione sociale. E alla tutela delle strutture dall’altra parte.

"Con l’adozione di questo disciplinare – afferma il sindaco Maurizio Gambini – l’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno per la promozione dello sport come strumento di coesione sociale e miglioramento della qualità della vita. Vogliamo che gli impianti sportivi di Urbino siano accessibili, sicuri e fruibili per tutti, contribuendo così a rendere la nostra città sempre più vivace e attenta al benessere dei cittadini".

L’assessore alle Infrastrutture Sportive Marianna Vetri aggiunge: "Questo nuovo disciplinare rappresenta un importante strumento di valorizzazione del nostro patrimonio sportivo. Mi piace sottolineare come l’organizzazione degli impianti sportivi secondo il modello dei poli (Mondolce, Varea, Cesane) non sia una mera classificazione ma evidenzi una scelta strategica, ovvero rendere gli impianti sportivi degli spazi di aggregazione sociale e mettere in rete l’attività offerta dalle differenti realtà sportive, in modo da rispondere in maniera proficua e pervasiva alle esigenze della cittadinanza, tenendo conto di ogni fascia d’età ed in particolare dei più giovani. Gli spazi dedicati alle discipline sportive, integrati con spazi ad accesso libero e non strutturato, oltre a spazi a carattere ricreativo, possono diventare luoghi ideali da frequentare per i più giovani che si possono sentire allo stesso tempo liberi ma sicuri perché affiancati e guardati dai presidi educativi rappresentati dalle associazioni sportive. L’attenzione all’impiantistica diffusa e scolastica, inoltre, sta a ribadire come si ritenga che queste strutture e la sussidiarietà offerta da coloro che ne garantiscono la gestione, raffigurano presidi di comunità imprescindibili nel vasto territorio comunale".

In accordo, l’assessore Gianfranco Fedrigucci conclude: "Il disciplinare esprime con convinzione la volontà di continuare a dare a ogni associazione sportiva del territorio la possibilità di accedere agli impianti, garantendo condizioni eque e trasparenti, con particolare attenzione a chi svolge attività a favore dei giovani e delle categorie fragili. L’idea che ci muove è che lo sport sia un diritto e un valore per tutti i cittadini".

fra. pier.