Impianto di gas liquido. Nuova protesta in piazza

Ambientalisti di nuovo in piazza questa mattina dalle 10,30 per manifestare contro la realizzazione dell’impianto di gas liquido nell’area della Fox Petroli alla Torraccia. A dare forza alla loro protesta i Verdi pesaresi, che attraverso Gianluca Carrabs e Sabrina Santelli hanno messo in moto anche il comitato etico scientifico del partito e affermano: "Su questo progetto è stata anche presentata una interrogazione parlamentare da parte di Luana Zanella capogruppo di Avs, di cui il comitato ha preso visione, trovandosi in completo accordo nel chiedere al ministro Pichetto Fratin di revocare l’autorizzazione della compatibilità ambientale in autotutela. In quanto non si è analizzata la presenza di altre attività a rischio di incidente rilevante in prossimità dell’impianto, come lo stoccaggio di idrocarburi. Pesaro ha bisogno di declinare un nuovo modello di sviluppo che valorizzi i giacimenti naturali, paesaggistici, culturali e l’industria sostenibile di qualità, nel solco di quella grande intuizione di Pesaro Capitale della Cultura Italiana che ha contraddistinto la città di Rossini a livello nazionale rilanciandone l’immagine e l’economia".

Quindi i due esponenti di Europa Verde aggiungono che si "può pensare che l’investimento alla Fox abbia l’obiettivo di sfruttare le speculazioni finanziarie sulle fluttuazioni del prezzo del gas, entrando in gioco con riserve che permettano di lucrarci sopra". E tra le considerazioni che aggiungono anche che "sulla scorta degli obblighi firmati dal Governo sul Green Deal non si capisce come si possa autorizzare un’opera di questo tipo".

Se la testa di ariete di questa opposizione all’operazione di revisione dell’area della Fox sono i Verdi, va detto che alle loro spalle si muovono anche tutte le associazioni ambientaliste a partire da Legambiente e Lupus in Fabula. Dopo una prima adesione senza se e senza ma, si stanno muovendo in maniera più cauta i 5 Stelle che, guidati dal capogruppo in consiglio comunale Lugli, hanno incontrato i tecnici della Fox ricevendo una lunga serie di garanzie sulla sicurezza del deposito anche alla luce di una eventuale esondazioni del fiume Foglia. In maniera autonoma ma con gli stessi obiettivi si muove anche l’associazione EveryOne group guidata da Roberto Malini che ha lanciato appelli per fermare questo progetto al parlamento Europeo, alla commissione Europea, ai ministeri dell’Ambiente, delle Infrastrutture e della Salute nonché ai vigili del fuoco che devono ancora dare il loro parere su questo impianto.