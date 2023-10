Impianto fotovoltaico a San Lorenzo: la scuola 'Nenni' alimentata da energia solare

"L’energia verde che ci piace". E’ il commento del sindaco di San Lorenzo in Campo Davide Dellonti sui lavori di installazione del nuovo impianto fotovoltaico sul tetto del plesso scolastico di via Pietro Nenni (foto), conclusisi negli ultimi giorni. "Lavori – puntualizza il primo cittadino – per un importo complessivo di 50mila euro, interamente finanziati dal Pnrr, e che sono consistiti nell’installazione di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 20 kWp (chilowatt di picco) al servizio della scuola secondaria di primo grado, dell’ex istituto superiore ‘Volta’ e del nuovo ‘Pala Campus’, visto che l’allaccio all’energia elettrica fa riferimento al medesimo punto di connessione".

Dellonti aggiunge: "Oltre a realizzare l’impianto fotovoltaico, con questo intervento abbiamo messo in sicurezza anche l’intera copertura del plesso, adeguandola alle ultime normative in materia per la protezione da cadute dall’alto, tramite la ‘linea vita’, costituita da balaustra in alluminio su tutti i lati dell’edificio". Sempre il sindaco puntualizza: "Con questo impianto sarà garantita una produzione annua di oltre 20mila kWh, così da coprire una buona percentuale dei consumi energetici sia del plesso scolastico che del ‘Pala Campus’, che oltretutto si basano su orari di utilizzo complementari, massimizzando così il risparmio in bolletta".

s.fr.