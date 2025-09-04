Impianto Gnl alla Torraccia. Battaglia al Tar: doppio ricorso

La patata bollente riguardante la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio del gas liquido alla Fox Petroli alla Torraccia, è ora tutta nelle mani del Tar di Ancona. Che si trova davanti due ricorsi: uno è quello della società dei Berloni contro il parere negativo dato all’impianto dai vigili del fuoco delle Marche, e l’altro è invece quello presentato dall’associazione "Iniziativa per l’Europa e per l’ambiente" che ha come punto di riferimento in provincia in Gianluca Carrabs candidato alla elezioni regionali. Quest’ultimo ricorso è stato presentato al presidente della Repubblica ed è stato accolto dal tribunale amministrativo regionale come quello della Fox.

"Sappiamo che sia il nostro che quella della Fox sono stati accolti al Tar e speriamo che il tribunale amministrativo dia una risposta nel giro di pochi mesi", dice Carrabas. Che continua: "Avevamo messo in guardia tutti dal cantare vittoria – dice il candidato Avs in regione – in seguito al diniego dei vigili del fuoco. Sapevamo che la Fox Petroli non si sarebbe fermata, ed ecco perché la battaglia politica e giudiziaria è ancora molto lunga". Quindi Carrabs alza l’asticella perché nel contesto della Fox Petroli ricorda anche la battaglia contro la discarica di Riceci e il polo logistico di Chiaruccia di Fano. "Temi che ci vedono protagonisti assoluti e saremo sempre in prima linea dalla parte dei cittadini e dell’ambiente. Non lasceremo che questo (il progetto Fox, ndr) diventi un esperimento sulla pelle dei cittadini pesaresi. Da sempre crediamo in un ambientalismo basato su meno chiacchiericcio e più fatti che sono poi quelli che contano. Avremmo sperato che anche chi parla e straparla di Gnl avesse più capacità di visione e di gioco di squadra. Le chiacchiere non servono mai a niente", fa eco il presidente di "Iniziativa per l’Europa e per l’ambiente", Giulia Stronati.

Una situazione comunque in evoluzione anche sui tempi, ma Avs attraverso il suo candidato Gianluca Carabs, ribadisce che il suo partito "continuerà a tenere informata la cittadinanza pesarese degli sviluppi di questa importante battaglia giudiziaria per l’ambiente e la salute".