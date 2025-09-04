Un autunno di incognite

Matteo Naccari
Un autunno di incognite
4 set 2025
REDAZIONE PESARO
Impianto Gnl alla Torraccia. Battaglia al Tar: doppio ricorso

Uno è quello presentato dalla Fox contro il no dei vigili del fuoco, l’altro quello degli ambientalisti

L’impianto attuale della Fox alla Torraccia In ballo il progetto dell’impianto per lo stoccaggio del gas liquido

L’impianto attuale della Fox alla Torraccia In ballo il progetto dell’impianto per lo stoccaggio del gas liquido

La patata bollente riguardante la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio del gas liquido alla Fox Petroli alla Torraccia, è ora tutta nelle mani del Tar di Ancona. Che si trova davanti due ricorsi: uno è quello della società dei Berloni contro il parere negativo dato all’impianto dai vigili del fuoco delle Marche, e l’altro è invece quello presentato dall’associazione "Iniziativa per l’Europa e per l’ambiente" che ha come punto di riferimento in provincia in Gianluca Carrabs candidato alla elezioni regionali. Quest’ultimo ricorso è stato presentato al presidente della Repubblica ed è stato accolto dal tribunale amministrativo regionale come quello della Fox.

"Sappiamo che sia il nostro che quella della Fox sono stati accolti al Tar e speriamo che il tribunale amministrativo dia una risposta nel giro di pochi mesi", dice Carrabas. Che continua: "Avevamo messo in guardia tutti dal cantare vittoria – dice il candidato Avs in regione – in seguito al diniego dei vigili del fuoco. Sapevamo che la Fox Petroli non si sarebbe fermata, ed ecco perché la battaglia politica e giudiziaria è ancora molto lunga". Quindi Carrabs alza l’asticella perché nel contesto della Fox Petroli ricorda anche la battaglia contro la discarica di Riceci e il polo logistico di Chiaruccia di Fano. "Temi che ci vedono protagonisti assoluti e saremo sempre in prima linea dalla parte dei cittadini e dell’ambiente. Non lasceremo che questo (il progetto Fox, ndr) diventi un esperimento sulla pelle dei cittadini pesaresi. Da sempre crediamo in un ambientalismo basato su meno chiacchiericcio e più fatti che sono poi quelli che contano. Avremmo sperato che anche chi parla e straparla di Gnl avesse più capacità di visione e di gioco di squadra. Le chiacchiere non servono mai a niente", fa eco il presidente di "Iniziativa per l’Europa e per l’ambiente", Giulia Stronati.

Una situazione comunque in evoluzione anche sui tempi, ma Avs attraverso il suo candidato Gianluca Carabs, ribadisce che il suo partito "continuerà a tenere informata la cittadinanza pesarese degli sviluppi di questa importante battaglia giudiziaria per l’ambiente e la salute".

