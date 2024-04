Impianto Vismara 700mila euro per la rinascita

"Al lavoro per restituire alla città e al Quartiere di Vismara, tra i più colpiti dall’alluvione del 2023, un luogo di socialità, incontro e crescita, punto di riferimento per tante generazioni di giovani atleti". Questo il messaggio di Riccardo Pozzi, assessore al Fare, Mila Della Dora, assessora alla Rapidità e Andrea Nobili, assessore al Rigore ai residenti, al Consiglio di Quartiere, alla società Vismara Calcio e agli atleti presenti giorni fa al campo da calcio del Quartiere 5 per l’illustrazione dell’intervento del Comune da 700mila euro. "A giugno daremo il via – spiegano Pozzi e gli altri – alla riqualificazione straordinaria dell’impianto sportivo del Vismara Calcio".

Tre i mesi di lavoro previsti "per eseguire l’intervento da 700mila euro che consegneremo prima dell’inizio del campionato (settembre 2024). Una cifra composta dalle spese di progettazione che abbiamo anticipato a giugno scorso e ai 440mila euro del Bando Sport e Periferie 2023 che siamo riusciti a intercettare e ai quali abbiamo aggiunto 260mila euro di co-finanziamento del Comune. Li inseriremo nella variazione al Bilancio che porteremo in Consiglio lunedì per correre sulla realizzazione". La cifra permetterà di "intervenire nell’area di gioco con il rifacimento del campo da calcio a 11 e di quello da calcio a 5, consentirà l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura e di eseguire altri interventi di efficientamento energetico come la creazione di un nuovo impianto di scarico per il recupero delle acque meteoriche dell’edificio degli uffici/spogliatoi e la creazione di un impianto di domotica d’irrigazione e illuminazione per migliorare l’efficienza energetica e la gestione del campo". Il nuovo campo da gioco potrà ospitare campionati della Figc fino alla categoria Eccellenza.

l. d.