Imponeva il Ramadan e vietava abiti femminili

Aveva imposto il Ramadan ai figli e vietato alle figlie di mettere lo smalto. Per anni li aveva tenuti in ostaggio della paura, tra urla, minacce e cinghiate. Ora ha patteggiato un anno e dieci mesi, con l’impegno a seguire un percorso di recupero per padri maltrattanti. E’ quanto stabilito ieri mattina in tribunale a Pesaro, al termine dell’udienza collegiale. L’uomo, 60 anni, di origini marocchine, viveva da tempo nell’entroterra fanese con la moglie, una donna originaria della Repubblica Ceca, e i loro tre figli. Dietro le mura di casa, però, quella che doveva essere una famiglia normale era diventata un campo di battaglia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il marito sfogava su di lei e sui figli la sua rabbia. Li insultava, li colpiva, li costringeva a seguire le pratiche religiose islamiche anche contro la loro volontà, impedendo alle figlie di truccarsi o indossare abiti "troppo femminili". Le accuse sono pesanti: maltrattamenti, minacce, omissione di mezzi di sussistenza. Agli atti del procedimento spiccano frasi che non lasciano spazio a dubbi sul clima di terrore che si respirava in quella casa: "Quando torno ti taglio la gola! Perché finché sei mia moglie, ancora, non devi fare queste cose. Puoi spegnere il telefono però tu, quando torni a casa, sarà una cosa gravissima. La tua vita è in pericolo, è meglio di non tornare a casa". Gli episodi di violenza si sarebbero protratti per anni, interrotti solo da brevi periodi di allontanamento dell’uomo all’estero. La moglie e i figli hanno trovato la forza di denunciare nel 2023, dopo l’ennesima esplosione d’ira. Il figlio maggiore ha raccontato di essere stato picchiato, insultato e più volte cacciato di casa, costretto a dormire in auto. Ha raccontato di essere stato preso a schiaffi, bersagliato di oggetti, piatti e insulti di ogni tipo. Una delle figlie, invece, sarebbe stata colpita con una cintura di pelle sulla schiena, proprio dove aveva subito un intervento chirurgico, e bersagliata di offese per il suo modo di vestire, aveva raccontato anche che il padre minacciava di ucciderla, prendeva a calci le sedie e lanciava via l’albero di Natale. L’altra, la più giovane, viveva nel terrore di nuove aggressioni, chiusa a chiave nella sua stanza per paura del padre. Il Tribunale di Pesaro ha accolto la richiesta di patteggiamento per un anno e dieci mesi di reclusione. L’uomo seguirà ora un percorso obbligatorio per la rieducazione dei padri autori di violenza domestica. La moglie e i tre figli, assistiti dall’avvocato Domenico Liso, hanno scelto di costituirsi per chiedere il risarcimento dei danni subiti. Una storia di dolore, paura e coraggio, che si conclude con un patteggiamento e un percorso di recupero che la legge offre come ultima possibilità a chi, per anni, ha trasformato la propria casa in un luogo di paura e violenza.