"Impossibile timbrare il biglietto. Ma mi hanno fatto la multa"

Un’odissea, che si conclusa con una multa. Dal ritardo della corsa, alla calca con cui lottare per salire sul mezzo, fino alla multa ricevuta per un biglietto tenuto fra le mani non timbrato perché la macchina per l’erogazione e l’obliterazione dei biglietti era guasta: secondo Federica Tarallo di Montecchio, frazione di Vallefoglia il viaggio sull’autobus da Villa Fastiggi all’iper Rossini di Pesaro peggio di così non poteva andare alcuni giorni fa. "Ho preso alle 7.58 la linea CD che va al Campus di via Nanterre ed era strapieno – racconta – e non sono riuscita a timbrare il biglietto perché le macchinette non funzionavano. Poi sono scesa al Campus e ho preso un altro autobus per raggiungere l’iper Rossini. Anche qui la stessa situazione. Il mezzo era pienissimo e le macchinette per timbrare il biglietto non andavano. Durante la corsa sono saliti i controllori e con il biglietto in mano ho spiegato che non ero riuscita a timbrarlo perché la macchina non funzionava. Hanno fatto la multa lo stesso a me e ad altre persone che hanno protestato. Non ci hanno neanche saputo dire quant’era l’importo. Nei prossimi giorni la pagherò – prosegue - . Ma sento di aver subito una grande ingiustizia. Soprattutto se penso a tutti i disagi che subiamo, per gli autobus in ritardo, strapieni, con macchinette che, anche quando funzionano, spesso timbrano con orari e giorni sbagliati".

Adriabus, nella bufera da qualche giorno a causa delle proteste dei genitori per il sovraffollamento degli autobus e per i disagi legati agli orari delle corse per il trasporto scolastico, sulla vicenda presenta una versione diversa. "Quando ci sono disservizi non ci tiriamo mai indietro, ci assumiamo sempre le nostre responsabilità e cerchiamo di risolvere i problemi – sostiene il direttore generale dell’azienda, Massimo Benedetti - . Confermiamo che gli autobus in questo periodo di inizio di anno scolastico sono pieni e che qualche volta le macchinette possano non funzionare, tanto che sono in corso anche interventi di sostituzione. In questo caso però, l’accaduto per l’azienda risulta diverso rispetto a quanto raccontato dall’utente. Secondo quanto riportato dai controllori, la macchinetta sull’autobus in questione era funzionante e pertanto l’utente avrebbe potuto timbrare il biglietto. Per questo è scattata la multa".