Imprenditore aggredito, l’artigiano aveva tentato di prendergli anche l’auto

Sette giorni di prognosi. Quella indicata dai sanitari per le ferite riportate da Franco Amedeo Ringhini, l’imprenditore 81enne di Montelabbate picchiato l’altro ieri pomeriggio, in strada a Montelabbate. Per quell’aggressione è accusato un elettricista calabrese di 31 anni arrestato dai carabinieri per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La rapina consiste nel fatto che il 31enne artigiano avrebbe strappato il portafogli dell’81enne, oltre alle chiavi della sua macchina, che ha messo in moto ma non è riuscito a spostare perchè incastrato all’interno di un parcheggio. La tentata rapina gli viene contestata anche a danno della moglie dell’81enne, su cui l’artigiano si era avventato. Anche la donna è rimasta lievemente ferita. L’uomo, come già scritto, pretendeva 1000 euro dall’imprenditore per dei lavori eseguiti, ma secondo una prima ricostruzione fatta dai militari questi riteneva di dovergliene dare solo 400. Da qui la lite e poi l’aggressione. Il 31enne si trova in carcere, a disposizione del magistrato, e sarà interrogato per la convalida probabilmente domani.