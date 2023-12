Imprenditore evade il fisco, sequestrati 800.000 euro

Pesaro, 20 dicembre 2023 – Lo schema con cui evadeva il fisco era chiaro e ben studiato: avvalendosi dell’interposizione di una società, riusciva a ottenere indebiti vantaggi fiscali derivanti dalla contabilizzazione di costi scaturiti proprio dai fittizi rapporti economico-commerciali con quest’ultima.

In questa maniera, secondo le indagini delle Fiamme Gialle, agiva un imprenditore di Pesaro: i finanzieri, su disposizione del gip del tribunale di Pesaro, hanno quindi dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, per un importo di oltre 800mila euro, del denaro presente nei conti correnti bancari nella disponibilità dell’indagato.

L’imprenditore era titolare di una società produttrice di profilati in plastica: la Finanza ha scoperto gravi irregolarità fiscali nell’ambito dei tributi diretti e indiretti. Ora rischia una pena che può andare da un anno e sei mesi fino a sei anni di carcere. Le indagini delle fiamme gialle erano invece partite nei mesi scorsi. Per lunghi mesi sono stati analizzi, tramite banca dati in dotazione al Corpo, gli aspetti gestionali e i rapporti economico-commerciali delle due società coinvolte, prima che le forze dell'ordine scoprissero lo schema della frode.

Il gip del tribunale di Pesaro, accogliendo la proposta della procura di una misura ablatoria per preservare il credito erariale, ha così disposto il sequestro di beni e denaro per l’importo dell’evasione fiscale commessa.