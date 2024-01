Imprese colpite dell’alluvione. RivieraBanca ne aiuta cinque

Durante l’ultimo incontro territoriale con i propri soci, RivieraBanca ha ufficializzato la donazione di 55 mila euro di contributi in Emilia-Romagna e Marche, territorio in cui opera con le sue 46 filiali, in sinergia con la raccolta fondi “Uniti per l’Emilia-Romagna-alluvione 2023” promossa dal Gruppo Bcc Iccrea per sostenere le famiglie e le imprese pesantemente colpite dall’alluvione di maggio. Tra le cinque realtà, destinatarie di 11 mila euro ciascuna, ce n’è anche una pesarese. Si tratta della “T41B Società Cooperativa Sociale” che aderisce Legacoop Marche,

offre servizi di inclusione sociale e socio lavorativa a soggetti svantaggiati. Il danno è stato generato dall’allagamento

dell’area di lavoro, conseguentemente rimasto fermo per oltre tre giorni.