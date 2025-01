Imprese in rosa, provincia maglia nera. Solo oltre il 22% sono a guida femminile

Se l’Italia è il Paese con il numero più alto di imprenditrici in Europa, non si può dire lo stesso della provincia di Pesaro e Urbino, dove il tasso di imprenditoria femminile è tra i più bassi in classifica tra le province italiane, tanto da essere fanalino di coda di tutte le Marche. A scattare questa fotografia è l’ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha preso in esame il numero di partite iva "al femminile" in tutte le province italiane.

Su un totale di 30.578 imprese (il dato si riferisce a settembre 2024) presenti nel territorio pesarese, soltanto il 22,5% riguarda imprese femminili, per un totale di 6.884. Un dato che pone la nostra provincia 71esima in classifica su 107 province prese in esame, al di sotto della media italiana ed ultima tra tutti i territori marchigiani. Tra questi infatti si contraddistingue Macerata, che si posizione al 38esimo posto, seguita da Ascoli ed Ancona, rispettivamente al 45esimo e al 50esimo posto. In numeri assoluti, in Italia l’occupazione femminile indipendente ha riguardato il 42,4% sul totale delle donne occupate (e la percentuale tra i 20 e i 64 anni sale al 57,2%). I settori in cui le donne imprenditrici sono più attive riguardano quelli dei servizi alla persona e servizi alle imprese (come agenzie immobiliari, agenzie di viaggio, consulenti del lavoro, agenzie pubblicitarie). A questi si aggiungono i settori che riguardano il commercio e la ristorazione, mentre l’industria e l’agricoltura sono i campi in cui sono meno presenti. A commentare la fotografia scattata nella nostra provincia della Cgia di Mestre è Marco Pierpaoli, segretario Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino: "I dati sulla diffusione dell’imprenditoria femminile evidenziano una situazione su cui riflettere – dice -. Il contesto attuale è molto complesso e ‘fare impresa’ non è facile. Se da un lato le donne dimostrano capacità imprenditoriali e voglia di mettersi in gioco, dall’altro, è evidente come esistano ancora situazioni che rallentano la spinta all’autoimprenditorialità. Il posizionamento in bassa classifica della provincia di Pesaro e Urbino – aggiunge Pierpaoli - solleva interrogativi sulle cause di tale divario e sulle azioni da intraprendere partendo dai fattori che ostacolano le donne nell’avviare e gestire attività imprenditoriali". Tra questi la necessità di più servizi finalizzati alla conciliazione tra lavoro e vita familiare: "La gestione del tempo resta una delle principali problematiche per le donne che vogliono fare impresa – dice il segretario -. L’imprenditoria femminile non è solo una questione di equità, ma una leva strategica per lo sviluppo economico del territorio. Più imprese guidate da donne significano maggiore innovazione, diversificazione del tessuto produttivo e una crescita sostenibile per l’intera comunità. Tra le azioni da promuovere quelle relative non solo a supporti di tipo economico, ma anche lo sviluppo di reti di supporto e servizi di conciliazione tempo-lavoro". Alice Muri