"Impressionante quanto sia facile rubare in questa città"

"E’ impressionante con quanta tranquillità a Fano si commettono reati di furto senza essere intercettati". E’ il commento di Stefano Pollegioni (responsabile sicurezza dell’Udc) alla notizia data dal Carlino del furto ai danni della Fondazione Pirozzi a cui sono stati sottratti, dall’esposizione in corso Matteotti, orologi del valore di 100mila euro. Un furto messo a segno a poche ore e a poca distanza dalla spaccata al Leap Back, negozio di abbigliamento vintage aperto appena un mese fa da un 19enne fanese.

"Pochi giorni fa in Prefettura a Pesaro è stato firmato dai sindaci della Provincia, un patto per la sicurezza urbana chiamato “Sophia”. Un progetto realizzato con la collaborazione della Prefettura e la Questura di Pesaro che prevede la mappatura digitale dei sistemi di videosorveglianza in tutto il territorio provinciale che aiuteranno ad individuare in tempi stretti gli autori di reato. Ricordo che anni fa (nel 2015, ndr) proposi, oltre la mappatura delle telecamere, di valutare la possibilità di una convenzione per il privato per acquistare impianti di videosorveglianza con un accordo di utilità anche per l’esterno pubblico. Qualche consigliere comunale della sinistra si oppose dicendo che “l’occhio del grande fratello” ledeva la libertà e la privacy”. La conseguenza? Cittadini e associazioni chiedono maggiore sorveglianza e telecamere per dissuadere prima e individuare poi".

Per Pollegioni "oggi ci troviamo con una città allo sbando e nelle mani di predatori che fanno e girano come vogliono con tutta tranquillità senza essere ripresi" e aggiunge che "la videosorveglianza è importante per l’individuazione di personaggi dubbi o che hanno commesso reati, ma è altrettanto fondamentale la presenza delle pattuglie che girano e controllano il territorio anche di notte. Fano di notte è terra di nessuno ed ecco le conseguenze".

