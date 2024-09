"Imprigionati nella nostra strada". La protesta di una ventina di famiglie

"E’ come essere imprigionati nella nostra via, in un colpo solo questa barriera ci impedisce di raggiungere le auto e di sbucare sulla Montelabbatese, come facevano prima". E’ la protesta di una ventina di famiglie residenti a Villa San Martino, in via degli Agircoltori, che da qualche giorno si è trovata sbarrato con dei bancali di legno accatastatati alla belle e meglio e fissati con del fil di ferro, il passaggio che dalla fine della strada in cui abitano porta alla Montelabbatese. Il motivo per il quale qualcuno – si tratta di un privato che ha delle proprietà in quel punto – abbia organizzato in quel modo il tutto, non è chiaro neanche a quei residenti, che hanno già chiamato la polizia locale denunciando la chiusura.

Il loro problema nasce dal fatto che nella via i parcheggi per le auto sono pochissimi, garage non ce ne sono e molti proprio per questa carenza di spazi lasciavano l’auto nello spazio a lato della carreggiata della strada, nel punto dove finisce via Solferino e inizia la Montelabbatese. E raggiungevano l’auto passando da quel passaggio, ora però chiuso. Non solo: qualcuno, piuttosto che fare il giro interno, anche con la bici passava da lì per dirigersi in zona Campus. Ma da qualche giorno è tutto bloccato.

"In un primo tempo – dicevano ieri i residenti – era stata transennata solo l’area sopra un tombino, poi però è stato chiuso tutto il passaggio. E abbiamo trovato anche la copertura di un altro tombino, che però era fasullo". I residenti vogliono tornare ad avere quel passaggio. Troppo scomodo trovarselo chiuso. "La polizia locale – riferiscono – ha detto che ci farà sapere".

ale.maz.