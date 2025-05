Improvvisate, anche questo è arte

Dal 20 al 22 maggio prossimi San Filippo ospiterà "Il Tao dell’Improvvisazione". Si tratta di un laboratorio di improvvisazione musicale (e non solo) condotto dal contrabbassista Daniele Roccato. E’ un atelier musicale dedicato a musicisti, performer e appassionati che desiderano approfondire le pratiche legate all’improvvisazione e all’arte performativa, in un percorso che unisce tecnica, ascolto profondo e presenza. Le attività si terranno pomeriggio e sera, e si concluderanno con un concerto finale aperto al pubblico giovedì 22 maggio. Il progetto è promosso da Lims, Laboratorio di Improvvisazione e Musica Sperimentale, che dal 2018 promuove pratiche musicali improvvisative e didattiche innovative con una forte attenzione all’inclusione e alla dimensione comunitaria, e da Cie World Wild Society, compagnia francese che realizza eventi interdisciplinari.

"Come amministrazione crediamo nel valore formativo e aggregativo della musica, specialmente quando è proposta in forme così aperte e partecipative – commenta l’assessore al Turismo Federica Romiti - esperienze come questa contribuiscono molto alla vitalità della nostra città". Per iscriversi si può inviare una e-mail all’indirizzo limsorchestra@gmail.com con oggetto "Il Tao dell’Improvvisazione", indicando generalità e strumento suonato.

a.b.