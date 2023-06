Imu, domani scade l’acconto. Si può anche rinviare

Domani scade il termine per pagare l’acconto Imu. Il Comune di Pesaro si aspetta di incassare 10 milioni e 500mila euro. Ma non è affatto scontato che arrivino quei soldi. C’è un grande punto interrogativo da considerare: il decreto alluvione ha dato la possibilità ai cittadini di rinviare tutti i pagamenti e gli atti esecutivi fino all’autunno. L’unico requisito per poterlo fare è quello di esser residenti a Pesaro, Fano, Urbino, Sassocorvaro, Gabicce, Monte Grimano terme e Montelabbate, i sette comuni individuati dal decreto alluvione come territori che hanno avuto ingenti danni. Questo non significa che l’Imu per tutte le abitazioni diverse dalle prime case, ossia negozi, uffici, terreni e capannoni può non esser pagato. E’ solo posticipato il momento per farlo. Quindi in autunno si dovrà versare il dovuto. Dice l’assessore alle finanze Andrea Nobili: "Tenuto conto che l’alluvione non ha colpito l’intera città, significa che le famiglie possono già da ora pagare la rata di quanto devono versare.

Normalmente, l’Imu rappresenta una voce molto importante nel bilancio del Comune (garantisce un incasso complessivo di 21 milioni) con punte di fedeltà contributiva da parte dei cittadini che va ben oltre il 90 per cento. Al recupero delle somme non pagate provvede Aspes, la partecipata del Comune di Pesaro che avvia l’iter per l’accertamento nei confronti dei contribuenti. Ma non è inusuale che avvenga anche il contrario, ossia la restituzione di quanto pagato in più o di somme non dovute ma ugualmente versate per automatismo ma che ad un controllo sul merito sono risultate in eccesso. Le aliquote non sono cambiate.

Sono in arrivo in questi giorni anche le cartelle della Tari, cioè la tassa dei rifiuti. Si può pagare in un’unica soluzione che per molti scade domani oppure in 4 rate. Per questo tributo c’è stato un aumento del 3,7 per cento rispetto all’anno scorso. Anche per Tari si può rinviare il pagamento.